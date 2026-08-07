Indonesia không áp thuế chống bán phá giá với nhựa từ Việt Nam

Thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại, ngày 6/8, đơn vị này đã nhận được thông báo về việc Ủy ban chống bán phá giá Indonesia (KADI) chấm dứt vụ việc và không áp thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm nhựa polypropylene homopolymer - PPH (có mã HS 3902.10.40) có xuất xứ từ Saudi Arabia, Malaysia, Trung Quốc, Philippines, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Quyết định được đưa ra sau khi KADI cân nhắc nhiều yếu tố khác nhau bao gồm lợi ích quốc gia, bối cảnh kinh tế, địa chính trị trong nước và quốc tế, bảo vệ ngành sản xuất hạ nguồn, đảm bảo nguồn cung nguyên liệu đầu vào trong nước…

Trước đó, tháng 12/2024 KADI đã khởi xướng điều tra vụ việc và quá trình điều tra đã kéo dài tới tháng 6/2026.

Ngày 2/6/2026, KADI đã ban hành Báo cáo kết luận cuối cùng của vụ việc, khẳng định có hành vi bán phá giá và tính toán biên độ phá giá từ 7,07% đến 17,32% cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam.

Trong suốt quá trình diễn ra vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại đã luôn phối hợp đồng ngành cùng hiệp hội, doanh nghiệp, nhiều lần gửi ý kiến bình luận phản đối việc áp thuế tới KADI và đề nghị xem xét kỹ lưỡng các quan điểm của Chính phủ, doanh nghiệp Việt Nam.

Kết luận chấm dứt vụ việc và không áp thuế chống bán phá giá có ý nghĩa quan trọng với ngành xuất khẩu sản phẩm nhựa polypropylene homopolymer nói riêng và ngành nhựa nói chung đi Indonesia, giúp duy trì kim ngạch xuất khẩu và thúc đẩy khả năng tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới.

Theo số liệu Hải quan Việt Nam, trong thời kỳ điều tra (4/2023-3/2024), kim ngạch xuất khẩu PPH đi Indonesia đạt trên 160 triệu USD. Tính riêng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm PPH đi Indonesia đạt trên 200 triệu USD.

Căn cứ thông tin trên, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu liên quan theo dõi các diễn biến tại thị trường Indonesia, kịp thời nắm bắt thông tin trong trường hợp có diễn biến mới phát sinh (ví dụ, tái khởi động vụ việc điều tra).

Đồng thời điều chỉnh, cân đối hoạt động sản xuất, xuất khẩu vào Indonesia để không tăng trưởng quá nóng vào thị trường này, tạo cơ hội cho ngành sản xuất Indonesia đề nghị KADI khởi động vụ việc điều tra mới.

Song song đó, nghiên cứu, nắm rõ quy định, thủ tục điều tra của Indonesia và các thị trường xuất khẩu mục tiêu để chuẩn bị kỹ lưỡng trong trường hợp phát sinh các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại trong tương lai./.

Ấn Độ kết luận cuối cùng với chất độn nhựa nhập khẩu từ Việt Nam Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu chất độn nhựa đi Ấn Độ nghiên cứu kỹ kết luận cuối cùng về điều tra chống trợ cấp, chuẩn bị phương án nếu muốn kháng nghị.