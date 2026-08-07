Canada áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời với tủ gỗ và tủ lavabo nhập khẩu

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết Bộ trưởng Tài chính và Thu nhập quốc gia Canada đã công bố áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời dưới hình thức thuế nhập khẩu bổ sung (surtax) 25% trên trị giá tính thuế (value for duty) đối với một số mặt hàng tủ gỗ và tủ lavabo (wood cabinets and vanities) nhập khẩu.

Liên quan đến vấn đề này, Cục Phòng vệ thương mại cho biết thuế tự vệ tạm thời 25% có hiệu lực kể từ ngày 31/7/2026 và áp dụng trong thời hạn tối đa 200 ngày (đến khoảng giữa tháng 2/2027).

Đây là biện pháp tạm thời được Chính phủ Canada áp dụng nhằm ứng phó khẩn cấp với những khó khăn mà các nhà sản xuất Canada đang phải đối mặt, bao gồm tình trạng “chuyển hướng thương mại” (trade diversion) được cho là gây thiệt hại cho ngành sản xuất tủ gỗ nội địa đồng thời ổn định điều kiện thị trường và hỗ trợ hoạt động sản xuất trong nước.

Trong khi đó, cuộc điều tra tự vệ chính thức của Tòa án Thương mại Quốc tế Canada đối với một số sản phẩm gỗ (bao gồm tủ gỗ, tủ lavabo, sàn gỗ cứng và tủ đựng bằng gỗ chế biến), được khởi xướng vào tháng 4/2026. Tòa án Thương mại Quốc tế Canada dự kiến hoàn tất điều tra và công bố kết luận, kèm kiến nghị biện pháp khắc phục (nếu có), trước ngày 15/01/2027.

Trường hợp Tòa án Thương mại Quốc tế Canada kết luận không có thiệt hại nghiêm trọng, biện pháp tạm thời sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày công bố kết luận; ngược lại, biện pháp tự vệ chính thức (có thể kéo dài tới 3 năm) có thể được áp dụng.

Phạm vi sản phẩm áp dụng biện pháp tạm thời: gồm tủ và tủ lavabo được làm toàn bộ hoặc một phần từ gỗ (kể cả gỗ nguyên khối, gỗ công nghiệp, ván dăm, ván sợi, ván ép, tre) dùng để lắp đặt cố định (bếp, phòng tắm, tủ âm tường) và các cấu kiện lắp ráp (subassemblies) đi kèm như khung, hộp, cửa, ngăn kéo, tấm hậu, tấm đầu; bất kể sản phẩm đã hoàn thiện hay chưa, đã lắp ráp hay ở dạng phẳng/tự lắp ráp (flat-pack, ready-to-assemble).

Các mã số phân loại hàng hóa chính gồm: 9403.40.00.10; 9403.60.10.31; 9403.60.10.39; 9403.91.00.90. Đồ nội thất rời không lắp đặt cố định (freestanding furniture, kể cả nội thất văn phòng), phụ kiện hậu mãi lắp bên trong tủ, phần cứng phi gỗ (bản lề, tay nắm, ray trượt kim loại…) và tủ thuốc treo tường có gương với độ sâu tối đa 17,78cm được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng.

Quốc gia được miễn trừ: thuế tự vệ tạm thời không áp dụng đối với hàng hóa có xuất xứ Hoa Kỳ, Mexico, Chile, Israel (hoặc quốc gia hưởng lợi theo CIFTA), và đối với hàng hóa có xuất xứ từ danh sách các nước đang phát triển quy định tại Phụ lục 2 (Schedule 2) của Lệnh (khoảng 90 nước, gồm nhiều nước châu Á như: Campuchia, Lào, Bangladesh, Philippines, Mông Cổ...).

Việt Nam không có tên trong danh sách miễn trừ, do đó hàng hóa thuộc phạm vi áp dụng có xuất xứ Việt Nam sẽ phải chịu thuế bổ sung tạm thời 25% kể từ ngày biện pháp có hiệu lực.

Riêng các lô hàng đang trên đường vận chuyển đến Canada trước ngày 31/7/2026 có thể được miễn phụ thu nếu doanh nghiệp chứng minh được bằng chứng từ vận tải (vận đơn, chứng từ khai báo, chứng từ kiểm soát hàng hóa).

Để ứng phó hiệu quả với vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sản phẩm liên quan rà soát mã HS khai báo và tình hình xuất khẩu các mặt hàng thuộc phạm vi áp dụng sang thị trường Canada; đánh giá tác động chi phí của thuế bổ sung tạm thời 25% đối với các đơn hàng hiện tại và kế hoạch kinh doanh.

Đồng thời chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chứng từ vận tải đối với các lô hàng đang trên đường vận chuyển đến Canada trước ngày 31/7/2026 để đề nghị miễn thuế tạm thời theo quy định.

Cục Phòng vệ thương mại cũng đề nghị, các doanh nghiệp, hiệp hội liên quan chủ động tham gia vụ việc của Tòa án Thương mại Quốc tế Canada và phối hợp với luật sư/tư vấn tại Canada để cung cấp thông tin, nộp bình luận bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình điều tra chính thức.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và xây dựng các kịch bản ứng phó trong trường hợp Canada áp dụng biện pháp tự vệ chính thức./.

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