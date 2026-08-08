Bạo lực súng đạn đặt ra thách thức đối với Thái Lan

Từ vụ xả súng tại trường Thepsirin Nonthaburi mới đây, truyền thông nước ngoài chỉ ra Thái Lan là một trong những quốc gia có tỷ lệ sở hữu súng cao nhất ở khu vực, với khoảng 10 triệu khẩu súng đang lưu hành, tương đương với tỷ lệ cứ 7 người thì có 1 người sở hữu súng.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, việc sở hữu súng và tình trạng bạo lực liên quan đến súng không phải là vấn đề mới tại Thái Lan.

Trong 6 năm qua, nước này đã xảy ra nhiều vụ nổ súng và xả súng nghiêm trọng, trong đó có cả trẻ em và thanh thiếu niên thiệt mạng.

Một trong những vụ thảm sát do một đối tượng đơn lẻ gây ra nghiêm trọng nhất trong lịch sử Thái Lan hiện đại xảy ra năm 2022, khi một cựu cảnh sát sử dụng súng và dao gây án tại tỉnh Nong Bua Lamphu, khiến 36 người thiệt mạng, trong đó có 22 trẻ em bị sát hại khi đang ngủ tại một trung tâm chăm sóc trẻ em.

Trước đó, năm 2020 là thảm kịch khác khi một quân nhân đã thực hiện vụ xả súng tại tỉnh Nakhon Ratchasima, khiến 29 người thiệt mạng.

Năm 2023, một vụ nổ súng xảy ra tại trung tâm thương mại Siam Paragon ở thủ đô Bangkok. Đối tượng 14 tuổi sử dụng súng tự chế bắn vào người dân, khiến 2 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Vụ việc làm dấy lên những quan ngại về việc trẻ em và thanh thiếu niên có thể tiếp cận súng.

Tháng 7/2025, một vụ nổ súng xảy ra tại một khu chợ ở Bangkok khiến tổng cộng 5 người thiệt mạng, đối tượng gây án sau đó dùng súng tự sát.

Tháng 2/2026, một đối tượng 18 tuổi mang súng đột nhập một trường học tại tỉnh Songkhla và đã nổ súng vào hiệu trưởng cùng một nữ sinh. Hiệu trưởng sau đó tử vong tại bệnh viện.

Những vụ việc trên cho thấy mặc dù Thái Lan có luật kiểm soát súng tương đối nghiêm ngặt, trong đó hành vi sở hữu súng không có giấy phép có thể bị phạt tù tới 10 năm, tỷ lệ sở hữu súng dân sự tại nước này vẫn ở mức cao so với các quốc gia khác.

Theo số liệu của Small Arms Survey, tổ chức có trụ sở tại Thụy Sĩ, năm 2017, người dân Thái Lan sở hữu khoảng 10,3 triệu khẩu súng, trong đó chỉ khoảng 6,2 triệu khẩu được đăng ký.

Thái Lan đứng thứ 13 thế giới về số lượng súng nhỏ được sở hữu, với khoảng 10 triệu khẩu đang lưu hành, tương đương tỷ lệ khoảng 1 khẩu/7 người.

Vấn đề vì vậy không chỉ nằm ở hệ thống pháp luật mà còn liên quan đến khả năng tiếp cận súng bất hợp pháp, súng chưa đăng ký, việc kiểm soát mua bán và sở hữu súng.

Các vụ xả súng tại trường học tại Thái Lan, đặc biệt những vụ xảy ra trong những năm gần đây, cũng đặt ra thêm câu hỏi về các biện pháp bảo đảm an ninh trường học, việc phát hiện các dấu hiệu nguy cơ và ngăn chặn súng được đưa vào những địa điểm tập trung đông người./.

Thái Lan: Xả súng gây thương vong tại trường học ở Nonthaburi Lực lượng cứu hộ cho biết có khoảng 15-20 người bị thương. Các nạn nhân đã được sơ cứu và chuyển tới bệnh viện điều trị. Phần lớn người bị thương được xác định là học sinh của trường.