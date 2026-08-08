59 năm ASEAN: Giữ vững đoàn kết, định hình tương lai

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 8/8, lễ kỷ niệm 59 năm thành lập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã diễn ra tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta (Indonesia) với chủ đề “Cùng nhau định hướng tương lai ASEAN.”

Đông đảo cộng đồng ngoại giao, đại diện các quốc gia thành viên ASEAN, các tổ chức và trung tâm ASEAN, cùng các đối tác đã tham dự.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhấn mạnh trong một thế giới ngày càng cạnh tranh nhưng cũng ngày càng gắn kết, vai trò của ASEAN càng trở nên quan trọng.

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Trong gần 6 thập kỷ qua, các thành viên ASEAN luôn tích cực đối thoại, tôn trọng lẫn nhau và tìm kiếm điểm chung, tạo nên sức mạnh giúp Hiệp hội vượt qua các cuộc khủng hoảng và duy trì hòa bình, ổn định khu vực. Ông khẳng định hợp tác và đối thoại là một trong những thế mạnh của ASEAN.

Tổng Thư ký ASEAN cho rằng những thách thức xuyên biên giới hiện nay như gián đoạn thương mại, an ninh lương thực và năng lượng, biến đổi khí hậu, thiên tai, đòi hỏi ASEAN phải hợp tác chặt chẽ hơn.

Trong tương lai, ASEAN cần tiếp tục duy trì đoàn kết và củng cố vai trò trung tâm với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 là định hướng chiến lược để Hiệp hội ứng phó với một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, ông Sugiono nhấn mạnh thành công của ASEAN không nên chỉ được đo bằng số lượng thỏa thuận được ký kết, mà thể hiện qua khả năng bảo đảm an ninh lương thực, năng lượng, việc làm, an toàn cho người dân và tạo cơ hội để thế hệ trẻ phát triển.

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Sugiono phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Để hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, ASEAN cần tiếp tục củng cố các thể chế, nâng cao năng lực và bảo đảm nguồn lực cần thiết.

ASEAN không phải là đấu trường cạnh tranh giữa các cường quốc, không lựa chọn bên, mà “đứng về phía người dân,” đặt phúc lợi, an ninh và tương lai của người dân làm trọng tâm.

Ông Sugiono khẳng định niềm tin vào ASEAN xuất phát từ khả năng biến những khác biệt thành động lực hợp tác.

Trong khuôn khổ chương trình Ngày ASEAN, Ban Thư ký ASEAN cũng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á (TAC), đồng thời khánh thành Góc trưng bày 62 lá cờ của các quốc gia thành viên ký kết Hiệp ước TAC, tượng trưng cho cam kết bền vững của các quốc gia tham gia đối với hòa bình, tình hữu nghị và hợp tác trong khu vực.

Góc trưng bày 62 lá cờ của các quốc gia thành viên ký kết Hiệp ước TAC. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Hiệp ước được ký kết bởi các thành viên sáng lập ASEAN đã phát triển thành một khuôn khổ được các quốc gia trên thế giới đón nhận. Mỗi lá cờ được trưng bày đại diện cho một cam kết chung đối với các nguyên tắc hòa bình, hữu nghị và hợp tác được thể hiện trong TAC.

Một điểm nhấn của lễ kỷ niệm năm nay là Lễ hội ẩm thực Ngày ASEAN và Triển lãm của các đơn vị và trung tâm của ASEAN, mang đến cho người tham dự một cái nhìn sống động về di sản ẩm thực, sự đa dạng văn hóa và các sáng kiến hợp tác của khu vực góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Gian trưng bày, giới thiệu do Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN tổ chức với những đồ lưu niệm, món ăn truyền thống đặc sắc đã thu hút đông đảo các đại biểu, tạo nên một dấu ấn Việt Nam đậm nét trong Ngày ASEAN./.

Xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo, lấy người dân làm trung tâm Sau gần 60 năm hình thành và phát triển, đến nay, ASEAN đã trở thành “mái nhà chung” của toàn bộ 11 quốc gia thuộc Đông Nam Á, với vai trò, uy tín ngày càng cao.