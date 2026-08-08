59 năm ASEAN: Lá cờ ASEAN lần đầu tỏa sáng trên biểu tượng lịch sử của Ấn Độ

Tối 7/8, trên cương vị Chủ tịch luân phiên Ủy ban Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại New Delhi (ANDC), Đại sứ quán Philippines tại Ấn Độ đã long trọng tổ chức chương trình kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập Hiệp hội với chủ đề "Thắp sáng Tháp Qutub Minar bằng Lá cờ ASEAN."

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tham dự sự kiện có Đại sứ, Đại biện lâm thời, đại diện cùng đông đảo cán bộ, nhân viên của 11 phái đoàn ASEAN tại Ấn Độ.



Trong không gian tĩnh lặng của quần thể di sản Qutub Minar, hình ảnh lá cờ ASEAN được trình chiếu rực rỡ trên thân ngọn tháp hơn 800 năm tuổi, tạo nên sự giao thoa ấn tượng giữa biểu tượng của cộng đồng Đông Nam Á và một trong những công trình lịch sử nổi tiếng nhất của Ấn Độ.

Trong không khí đoàn kết và hữu nghị, các Đại sứ, Đại biện lâm thời và đại diện các nước thành viên ASEAN đã cùng thực hiện nghi thức bắt tay theo truyền thống ASEAN và chụp ảnh lưu niệm trước Qutub Minar, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng ASEAN cũng như cam kết tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác với Ấn Độ.



Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, Đại sứ Philippines tại Ấn Độ Josel F. Ignacio cho biết việc lựa chọn Qutub Minar để kỷ niệm Ngày thành lập ASEAN mang ý nghĩa đặc biệt bởi đây là một trong những biểu tượng lịch sử nổi bật nhất của Ấn Độ.

Hình ảnh lá cờ ASEAN hiện lên rực rỡ trên tòa tháp Qutub Minar cổ kính ở thủ đô New Delhi. (Ảnh: Quang Trung/TTXVN)

Theo Đại sứ, việc thắp sáng công trình bằng lá cờ ASEAN thể hiện sự gặp gỡ giữa hai biểu tượng, đồng thời là lời khẳng định về tình hữu nghị và quan hệ đối tác ngày càng bền chặt giữa ASEAN và Ấn Độ.

Ông cho biết đây là lần đầu tiên một di tích lịch sử trên thế giới được chiếu sáng bằng hình ảnh lá cờ ASEAN và bày tỏ niềm tự hào khi hoạt động này góp phần quảng bá hình ảnh ASEAN, nâng cao nhận thức về Hiệp hội tại Ấn Độ - đối tác đối thoại và đối tác chiến lược toàn diện của ASEAN.

Đại sứ cũng bày tỏ tin tưởng rằng hoạt động này và chuỗi hoạt động sắp tới của ANDC sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ ASEAN-Ấn Độ.



Qutub Minar là một trong những công trình lịch sử và biểu tượng nổi tiếng nhất của thủ đô New Delhi, được xây dựng từ đầu thế kỷ XIII dưới thời Vương triều Hồi giáo Delhi.

Cao khoảng 72,5 m và chủ yếu được xây dựng bằng đá sa thạch đỏ, Qutub Minar là một trong những ngọn tháp bằng đá sa thạch cao nhất thế giới và là kiệt tác kiến trúc Hồi giáo thời kỳ đầu trên tiểu lục địa Ấn Độ.

Công trình được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thế giới năm 1993 nhờ những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa và kiến trúc. Trải qua hơn 800 năm, Qutub Minar vẫn là biểu tượng của New Delhi và là điểm đến thu hút hàng triệu du khách mỗi năm./.

59 năm ASEAN: Gắn kết tình hữu nghị ASEAN tại nước Nga Sáng 7/8, các cơ quan đại diện ngoại giao các nước ASEAN tại Liên bang Nga đã tổ chức Ngày Gia đình ASEAN, trong đó ngày hội của văn hoá và giao lưu thân tình diễn ra tại trung tâm Hà Nội-Moskva.

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