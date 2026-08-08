Trung Quốc: E-Town Bắc Kinh hướng tới trở thành trung tâm AI toàn cầu năm 2030

Theo China Daily, khu Phát triển Kinh tế-Công nghệ (E-Town) Bắc Kinh đặt mục tiêu trở thành một trung tâm trí tuệ nhân tạo (AI) có tầm ảnh hưởng toàn cầu, với khả năng tạo ra giá trị sản lượng 200 tỷ nhân dân tệ (29,6 tỷ USD) trong ngành công nghiệp AI cốt lõi vào năm 2030.

Theo ông Kong Lei, Bí thư Đảng ủy khu phát triển này, mục tiêu trên sẽ được hiện thực hóa thông qua việc xây dựng một hệ sinh thái AI bao trùm toàn bộ khu vực.

Thay vì chỉ tập trung vào việc nuôi dưỡng các công ty AI, khu này có kế hoạch tích hợp AI vào các ngành công nghiệp, cơ sở hạ tầng và công tác quản lý đô thị thông qua sáng kiến "AI+", biến AI thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và quản lý thành phố.

Quan chức trên cho biết E-Town Bắc Kinh sẽ nắm bắt cơ hội chiến lược do AI mang lại để định hình lại hoạt động đổi mới công nghệ, phát triển công nghiệp và năng lực cạnh tranh của khu vực.

E-Town Bắc Kinh đã tạo ra GDP 401,2 tỷ nhân dân tệ vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 12,1%. Theo ông Kong Lei, mặc dù chỉ chiếm 1,37% diện tích đất của Bắc Kinh, khu này đã đóng góp khoảng 40% giá trị gia tăng công nghiệp của thủ đô.

Để hiện thực hóa các tham vọng của mình, E-Town Bắc Kinh đang tăng cường năng lực cả về nghiên cứu tiên phong lẫn cơ sở hạ tầng công nghiệp.

Kể từ đầu giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), khu này đã đẩy mạnh nghiên cứu các công nghệ thế hệ mới, thúc đẩy sự tích hợp giữa AI với khoa học lượng tử, công nghệ truyền thông 6G và công nghệ vũ trụ.

Chất bán dẫn cũng là một ưu tiên chiến lược khác của E-Town Bắc Kinh. Tận dụng nền tảng công nghiệp vi mạch vững chắc, khu này đang xây dựng một hệ sinh thái toàn diện bao gồm thiết kế, sản xuất, đóng gói, thử nghiệm chip và năng lực tính toán, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mới nổi như chip AI chuyên dụng theo ngành và theo kịch bản ứng dụng.

Để tăng cường hơn nữa năng lực tính toán, khu này đang xây dựng một cụm máy tính thông minh với công suất 100.000 petaflop, tạo ra nền tảng phần cứng then chốt cho sự phát triển AI trong tương lai.

(Ảnh: THX/TTXVN)

Bên cạnh phần cứng, E-Town Bắc Kinh cũng chú trọng mở rộng các ứng dụng AI trong nền kinh tế thực. Khu này đang thúc đẩy cơ sở hạ tầng tích hợp xe-đường-đám mây (vehicle-road-cloud) và phát triển chuỗi giá trị dữ liệu toàn diện, từ việc tạo ra các bộ dữ liệu đa phương thức chất lượng cao đến việc thiết lập hệ thống quản trị và lưu thông dữ liệu đáng tin cậy.

E-Town Bắc Kinh cũng đang tạo ra nhiều kịch bản thử nghiệm thực tế hơn cho các công nghệ AI. Khu này đã tổ chức hai giải chạy bán marathon dành cho robot hình người tầm cỡ thế giới và có kế hoạch triển khai thêm các sự kiện trình diễn mang tính tiên phong.

Ngoài ra, khu này sẽ đăng cai Hội nghị Robot Thế giới vào giữa tháng 8 và Hội nghị Thế giới về xe kết nối thông minh vào tháng 10. Đây là hai sự kiện trọng điểm được kỳ vọng sẽ giới thiệu những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực robot và di chuyển thông minh./.

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