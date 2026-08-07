Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-4, tầm bắn 4.000 km

Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 6/8 thông báo nước này đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung Agni-4 tại Trường bắn tích hợp Chandipur, bang Odisha, miền Đông Ấn Độ.



Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng nước này cho biết vụ phóng đã xác nhận đầy đủ các thông số kỹ thuật và khả năng hoạt động của hệ thống tên lửa. Cuộc thử nghiệm được tiến hành dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Lực lượng chiến lược, lực lượng phụ trách vận hành năng lực răn đe chiến lược của Ấn Độ.



Agni-4 là tên lửa đạn đạo đất đối đất 2 tầng, sử dụng nhiên liệu rắn, có tầm bắn tối đa khoảng 4.000 km. Tên lửa do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ phát triển, có thể triển khai trên bệ phóng cơ động, qua đó nâng cao khả năng phân tán lực lượng và tính linh hoạt trong tác chiến.



Hệ thống được trang bị thiết bị điện tử hàng không hiện đại, hệ thống dẫn đường quán tính và cơ chế điều khiển kỹ thuật số nhằm tăng độ chính xác, độ ổn định và độ tin cậy trong suốt hành trình bay. Với tầm bắn 4.000 km, Agni-4 giữ vị trí quan trọng trong dòng tên lửa Agni, góp phần củng cố năng lực tấn công tầm xa và khả năng răn đe chiến lược của Ấn Độ.



Vụ phóng này được xem là cuộc thử nghiệm phục vụ lực lượng sử dụng, tập trung đánh giá mức độ sẵn sàng chiến đấu, độ ổn định của hệ thống và khả năng đáp ứng yêu cầu vận hành sau thời gian được biên chế.

Các cuộc thử nghiệm định kỳ cũng giúp kiểm tra sự phối hợp giữa lực lượng vận hành, hệ thống chỉ huy, radar theo dõi và thiết bị đo đạc tại trường bắn.



Đây là vụ thử mới nhất trong chuỗi hoạt động kiểm nghiệm tên lửa Agni của Ấn Độ trong năm 2026. Trước đó, New Delhi đã phóng thử thành công Agni-3 ngày 6/2, một tên lửa Agni tiên tiến tích hợp công nghệ nhiều đầu đạn có khả năng tấn công độc lập các mục tiêu khác nhau ngày 8/5 và Agni-1 ngày 22/5.



Các vụ thử liên tiếp cho thấy Ấn Độ đang đẩy nhanh hiện đại hóa lực lượng tên lửa chiến lược, đồng thời tăng cường khả năng tự chủ trong nghiên cứu, chế tạo và vận hành các hệ thống vũ khí công nghệ cao.

Dòng Agni hiện là một trong những trụ cột của chương trình tên lửa nội địa và năng lực răn đe chiến lược của quốc gia này./.

Ấn Độ thử thành công tên lửa chống bức xạ RudraM-II RudraM-II là tên lửa không đối đất sử dụng nhiên liệu rắn do Ấn Độ tự phát triển, được thiết kế để tấn công và vô hiệu hóa các hệ thống phòng không cùng nhiều mục tiêu mặt đất của đối phương.