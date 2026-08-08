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59 năm ASEAN: Hy Lạp mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ với ASEAN

Ngày 7/8, tại Hy Lạp, lễ kỷ niệm 59 năm Ngày ASEAN với sự tham dự của đại sứ, đại biện và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán 4 nước ASEAN tại Hy Lạp, gồm Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Việt Hải
Đại diện Đại sứ quán 4 nước ASEAN tại Hy Lạp, gồm Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam, chụp ảnh lưu niệm với Tổng Vụ trưởng phụ trách kinh tế quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Hy Lạp Dimitris Skakos. (Ảnh: TTXVN phát)
Đại diện Đại sứ quán 4 nước ASEAN tại Hy Lạp, gồm Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam, chụp ảnh lưu niệm với Tổng Vụ trưởng phụ trách kinh tế quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Hy Lạp Dimitris Skakos. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 7/8, Ủy ban Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Hy Lạp (ACAT) đã tổ chức lễ kỷ niệm 59 năm Ngày ASEAN với sự tham dự của đại sứ, đại biện và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán 4 nước ASEAN tại Hy Lạp, gồm Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Tham dự sự kiện còn có đại diện Bộ Ngoại giao Hy Lạp, đại sứ, đại diện các nước đối tác đối thoại của ASEAN và bạn bè tại Hy Lạp.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Sathana Kashemsanta Na Ayudhy của Thái Lan - nước hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên ACAT nhấn mạnh, ngày 8/8/1967 đã trở thành mốc son ghi dấu sự hình thành của ASEAN với cam kết gắn kết trong tình hữu nghị, hợp tác, thông qua những nỗ lực chung đảm bảo cho người dân trong khu vực và thế hệ mai sau được sống trong hòa bình, tự do và thịnh vượng.

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Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu thưởng thức ẩm thực truyền thống của các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau 59 năm hình thành và phát triển, ASEAN đã trở thành ngôi nhà chung của 11 quốc gia thành viên, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa trong khu vực. Quãng thời gian 59 năm của ASEAN là hành trình của sự đoàn kết, kiên cường, tiến bộ chung và cam kết tập thể về một khu vực gắn kết và thịnh vượng.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Vụ trưởng phụ trách kinh tế quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Hy Lạp Dimitris Skakos đã chúc mừng các nước ASEAN nhân Ngày ASEAN, khẳng định Athens coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ ASEAN-Hy Lạp cũng như ASEAN-EU, khai thác hiệu quả các thỏa thuận kinh tế, thương mại giữa hai bên nhằm mang lại lợi ích, thịnh vượng chung cho người dân khu vực.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã thưởng thức tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Thái Lan và ẩm thực truyền thống của các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam.

Hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp nhân Ngày ASEAN, thể hiện trách nhiệm, đóng góp của Việt Nam trong xây dựng ngôi nhà chung ASEAN và lan tỏa hơn nữa hình ảnh Việt Nam qua các món ăn mang hương vị Việt tới chính giới, bạn bè và ngoại giao đoàn tại địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#59 năm ASEAN #Hy Lạp #ASEAN Hy Lạp
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