59 năm ASEAN: Gắn kết tình hữu nghị ASEAN tại nước Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, sáng 7/8, nhân kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2026), các cơ quan đại diện ngoại giao các nước thành viên ASEAN tại Liên bang Nga đã tổ chức Ngày Gia đình ASEAN, thể hiện tình hữu nghị, tinh thần gắn kết của mái nhà chung tại nước Nga.

Sự kiện càng đặc biệt ý nghĩa khi ngày hội của văn hoá và giao lưu thân tình diễn ra tại trung tâm Hà Nội-Moskva, địa chỉ tự hào của cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. Tham tán công sứ, Đại biện lâm thời Đoàn Khắc Hoàng đã dẫn đầu đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại sự kiện.



Đại diện cho nước chủ tịch ASEAN 2026, Đại sứ Phillipines tại Nga Igor G.Bailen đã nhiệt liệt chào mừng tất cả các thành viên tham gia ngày hội. Ông bày tỏ niềm tự hào là thành viên của một tổ chức chiếm gần 9% dân số toàn cầu, nền kinh tế lớn thứ tư trên thế giới và ngày càng được tôn trọng trên thế giới như một tổ chức phát triển năng động và ổn định bậc nhất, tổ chức tập hợp được 11 nền văn hoá đậm bản sắc nhờ nguyên tắc thống nhất trong đa dạng.



Tiết mục đàn tranh xuất sắc của Việt Nam. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Năm 2026 đánh dấu một dấu mốc đậm nét trong quan hệ Nga-ASEAN với thành công rực rỡ của Hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ tại thành phố Kazan vào tháng 6 vừa qua, tạo ra động lực mới mạnh mẽ để các cơ quan đại diện ngoại giao thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương với nước sở tại.

Trên cơ sở những kết quả tích cực đó, dịp kỷ niệm 59 năm thành lập Hiệp hội đã được tất cả các thành viên cùng chung tay làm nên ngày hội tụ những nét văn hoá truyền thống đặc sắc.



Đúng với tinh thần gắn kết của Ngày Gia đình ASEAN, chương trình có nhiều hoạt động dành cho người tham dự, từ thể thao đến các trò chơi tập thể. Sôi động nhất vẫn là khu ẩm thực với đa dạng món ăn truyền thống các nước.

Thông qua việc giới thiệu những nét riêng trong ẩm thực, âm nhạc và tập tục văn hóa, các thành viên thực sự trở thành “đại sứ văn hoá” của đất nước mình với bạn bè ASEAN trên xứ sở Bạch Dương.



Quầy giới thiệu ẩm thực Việt Nam. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Năm 2026 cũng đánh dấu 31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN. Việt Nam đã trở thành một thành viên chủ động, tích cực và trách nhiệm, chung tay cùng các nước thành viên khác cùng xây dựng một ASEAN hòa bình, phát triển, thịnh vượng, góp phần thúc đẩy vị thế của ASEAN cũng như vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

Theo Bí thư thứ ba Đại sứ quán Việt Nam Hoàng Thanh Liêm, tinh thần ASEAN không chỉ được thể hiện ở phòng họp hay trong văn kiện, mà còn trong các hoạt động giao lưu văn hoá, xã hội, gắn kết trong gia đình ASEAN.



Trước đó, các Đại sứ, Đại biện đã có cuộc gặp với lãnh đạo Trung tâm Hà Nội-Moskva, cùng tìm hiểu về cộng đồng doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của người Việt Nam tại Liên bang Nga./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Họp mặt kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN Hơn ba thập kỷ qua kể từ khi gia nhập ASEAN, quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia thành viên ASEAN ngày càng được mở rộng, đi vào chiều sâu và được nâng lên những tầm mức mới.

​

​

​

​

​

​