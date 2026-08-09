Những lý do khiến du khách Ấn Độ chuyển hướng sang Việt Nam

Việt Nam đang nổi lên là một trong những điểm đến được du khách Ấn Độ lựa chọn nhiều hơn, dần cạnh tranh với các điểm đến truyền thống như Thái Lan và Bali (Indonesia).



Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn chuyên trang du lịch The Traveler cho biết, xu hướng này được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, từ chính sách thị thực, kết nối hàng không đến chi phí du lịch và trải nghiệm văn hóa.



Thị thực thuận lợi hơn là một trong những lợi thế lớn của Việt Nam. Từ tháng 8/2023, Việt Nam mở rộng áp dụng thị thực điện tử cho công dân tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Ấn Độ, với thời hạn lưu trú lên tới 90 ngày và cho phép nhập cảnh nhiều lần.

Chính sách này tạo điều kiện để du khách Ấn Độ dễ dàng lên kế hoạch cho các chuyến đi dài ngày hoặc kết hợp nghỉ dưỡng với công tác, trong khi thời gian lưu trú tại Thái Lan và Indonesia thường ngắn hơn.



Kết nối hàng không ngày càng thuận tiện cũng góp phần thúc đẩy lượng khách. Những năm gần đây, nhiều đường bay thẳng giữa các thành phố lớn của Ấn Độ với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng được mở, giúp rút ngắn thời gian di chuyển và tạo ra mức giá cạnh tranh hơn. Nhờ đó, Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong lựa chọn của du khách Ấn Độ khi tìm kiếm các điểm đến tại châu Á.



Chi phí hợp lý và trải nghiệm đa dạng là yếu tố quan trọng khác. So với nhiều điểm du lịch nổi tiếng trong khu vực, giá khách sạn, ăn uống và đi lại tại Việt Nam vẫn ở mức cạnh tranh.

Bên cạnh những bãi biển nổi tiếng như Đà Nẵng, Nha Trang, du khách còn có thể kết hợp khám phá Hà Nội, Huế, Hội An và các di sản văn hóa trong cùng một hành trình, mang đến trải nghiệm phong phú hơn so với kỳ nghỉ chỉ tập trung vào biển.



Ngoài ra, sức hút từ văn hóa và ẩm thực cũng ngày càng rõ nét. Các tour ẩm thực đường phố, văn hóa cà phê, di sản lịch sử và hình ảnh Việt Nam trên mạng xã hội đã tạo nên sức hấp dẫn đối với giới trẻ và nhóm khách lần đầu đi du lịch quốc tế.

Các công ty lữ hành Ấn Độ cũng bắt đầu thiết kế nhiều gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu của du khách nước này, như thực đơn chay, tour di sản và trải nghiệm văn hóa địa phương.



Theo đánh giá của các chuyên gia du lịch, mặc dù Thái Lan và Bali vẫn là những điểm đến phổ biến của người Ấn Độ, song Việt Nam đang dần chuyển từ vị thế "lựa chọn thay thế" trở thành một trong những điểm đến hàng đầu nhờ sự kết hợp giữa chính sách thị thực thông thoáng, mạng lưới đường bay mở rộng, chi phí cạnh tranh và những trải nghiệm mới mẻ.

Thống kê cho thấy, lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam đã tăng từ khoảng 138.000 lượt năm 2022 lên hơn nửa triệu lượt vào năm 2024, đưa Ấn Độ trở thành một trong những thị trường nguồn tăng trưởng nhanh nhất của du lịch Việt Nam./.

Khánh Hòa mong muốn đón thêm nhiều du khách từ thị trường Ấn Độ Dư địa hợp tác giữa Ấn Độ và tỉnh Khánh Hòa còn rất lớn, trong lĩnh vực du lịch, mặc dù khách quốc tế đến Khánh Hòa ngày càng tăng nhưng lượng khách Ấn Độ vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

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