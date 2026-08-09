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Houthi tấn công dồn dập từ nhiều hướng khiến 4 binh sĩ chính phủ Yemen thiệt mạng

Hai nguồn tin quân sự tiết lộ với hãng AFP rằng các cuộc tấn công của Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen đã khiến ít nhất 4 binh sĩ thuộc lực lượng chính phủ được quốc tế công nhận thiệt mạng.

Viết Thành
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Houthi tấn công dồn dập từ nhiều hướng khiến 4 binh sĩ chính phủ Yemen thiệt mạng
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Houthi tấn công dồn dập, 4 binh sĩ chính phủ Yemen thiệt mạng.

Israel bác kế hoạch giải giáp Hamas tại Dải Gaza.

Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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