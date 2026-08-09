Môi trường

Siêu bão Doldphin đổ bộ Trung Quốc khiến hàng nghìn chuyến bay bị hủy khẩn cấp

Chiều 9/8, bão Dolphin với sức gió 150 km/h đã đổ bộ tỉnh Chiết Giang, buộc Trung Quốc phát cảnh báo đỏ, sơ tán hàng trăm nghìn người và hủy hàng nghìn chuyến bay tại các trung tâm kinh tế lớn.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Bão Dolphin sức gió 150km/giờ, Trung Quốc hủy hàng nghìn chuyến bay

Israel bác kế hoạch giải giáp Hamas tại Dải Gaza

Đức thành lập trung tâm nghiên cứu đặc biệt về phòng thủ UAV

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
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