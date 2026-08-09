Bão Dolphin đổ bộ Trung Quốc, hàng trăm nghìn người phải sơ tán

Bão Dolphin đã đổ bộ khu vực ven biển miền Đông Trung Quốc chiều 9/8, mang theo gió mạnh và mưa lớn, gây nguy cơ cao về lũ lụt và sạt lở.

Chính quyền nhiều địa phương đã sơ tán hàng trăm nghìn người, đình chỉ hoạt động giao thông đường thủy và hủy hàng nghìn chuyến bay để ứng phó với cơn bão.

Theo Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc (NMC), bão Dolphin đổ bộ lần đầu vào khu vực thành phố Ngọc Hoàn (Yuhuan), tỉnh Chiết Giang (Zhejiang), khoảng 17h30 ngày 9/8 (giờ địa phương), với sức gió mạnh nhất gần tâm bão hơn 150 km/giờ. Sau đó, bão tiếp tục di chuyển và đổ bộ lần thứ hai tại thành phố Nhạc Thanh (Yueqing), cũng thuộc tỉnh Chiết Giang, vào khoảng 18h40. Dự báo bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc và suy yếu dần sau khi đi sâu vào đất liền.

Trước khi bão đổ bộ, chính quyền các địa phương ven biển Trung Quốc đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó. Tại thành phố Thái Châu (Taizhou), tỉnh Chiết Giang, khoảng 390.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ. Tại Thượng Hải (Shanghai), hơn 30.000 người cũng được đưa đến nơi an toàn. Nhiều tuyến phà và hoạt động trên biển tại Chiết Giang và Phúc Kiến (Fujian) bị đình chỉ, trong khi các công trình ngoài khơi tạm dừng hoạt động.

Tại Thượng Hải, hai sân bay quốc tế Hồng Kiều (Hongqiao) và Phố Đông (Pudong) đã hủy khoảng 1.300 chuyến bay trong ngày 9/8, tương đương khoảng 60% số chuyến bay dự kiến. Một số hoạt động đường sắt tại các khu vực chịu ảnh hưởng cũng được tạm dừng nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách.

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc đã phát cảnh báo bão đỏ, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo bão của Trung Quốc, đồng thời cảnh báo mưa rất lớn tại Chiết Giang, Phúc Kiến và một số khu vực lân cận.

Lượng mưa trong những ngày tới có thể lên tới 200-400 mm tại một số nơi, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, lũ trên các sông nhỏ và vừa, sạt lở đất cũng như ngập úng đô thị. Chính quyền Trung Quốc cũng nâng cấp ứng phó khẩn cấp đối với thiên tai khí tượng nghiêm trọng.

Bão Dolphin trước đó đã gây ảnh hưởng đáng kể tại Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc). Tại Okinawa (Nhật Bản), mưa lớn và gió mạnh khiến 7 người bị thương nhẹ, trong đó có một cụ ông trên 100 tuổi bị gió quật ngã. Hơn 5.000 hộ gia đình tại Okinawa bị mất điện trong ngày 9/8.

Tại Đài Loan, hoàn lưu ngoài của bão gây mưa lớn và gió mạnh tại khu vực phía Bắc. Theo cơ quan ứng phó thiên tai địa phương, tính đến 14h00 ngày 9/8 đã ghi nhận 632 sự cố liên quan đến bão, trong đó có cây đổ, hư hỏng đường sá và đường hầm, container bị đổ và đá lở trên các tuyến đường. Ít nhất 6 người bị thương, nhiều chuyến bay và tuyến phà cũng bị hủy hoặc đình chỉ do thời tiết xấu.

Ảnh hưởng của bão Dolphin cũng gây ra hiện tượng thời tiết bất thường tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc). Theo phóng viên TTXVN tại Hongkong, chiều 9/8, nhiệt độ tại trụ sở Đài khí tượng Hong Kong lên tới 36,9 độ C -mức cao nhất kể từ khi dữ liệu được ghi nhận từ năm 1884, vượt kỷ lục 36,6 độ C lập năm 2017.

Tại trạm khí tượng Sheung Shui ở phía Bắc Hong Kong, nhiệt độ thậm chí đạt 39,8 độ C -mức cao nhất được ghi nhận trên toàn lãnh thổ kể từ khi hệ thống trạm đo tự động được đưa vào vận hành từ những năm 1980.

Cơ quan khí tượng Hongkong cảnh báo luồng khí nóng do hoàn lưu của bão Dolphin có thể tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng cực đoan tại khu vực này đến ngày 11/8. Người dân được khuyến cáo bổ sung đủ nước và hạn chế các hoạt động thể lực mạnh ngoài trời.

Sau khi đổ bộ Trung Quốc, bão Dolphin được dự báo sẽ suy yếu dần. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài có thể tiếp tục gây ra các nguy cơ thứ cấp như lũ lụt và sạt lở tại nhiều khu vực miền Đông và miền Trung Trung Quốc./.

Bão Dolphin gây ảnh hưởng diện rộng tại miền Đông Trung Quốc Bão Dolphin có hoàn lưu rất lớn, với đường kính hơn 1.000 km. Trong vài ngày tới, ảnh hưởng của bão sẽ khiến phạm vi chịu tác động của gió mạnh và mưa lớn tại miền Đông Trung Quốc.

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