Trung Quốc: Giá tiêu dùng và giá sản xuất cùng giảm tốc trong tháng 7/2026

Dữ liệu chính thức công bố ngày 9/8 cho thấy giá tiêu dùng và giá sản xuất tại Trung Quốc trong tháng 7/2026 tăng chậm hơn dự đoán, trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiếp tục phải đối mặt với áp lực giảm phát kéo dài.

Theo Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) -thước đo lạm phát chủ chốt đã giảm xuống mức 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Con số này thấp hơn mức dự báo 0,8% trong cuộc khảo sát do Bloomberg thực hiện, đồng thời đánh dấu mức tăng chậm nhất kể từ tháng 1/2026.

Dữ liệu do Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố cùng ngày cũng cho thấy chỉ số giá sản xuất-thước đo giá hàng hóa tại nhà máy-giảm tốc trong tháng trước.

Cụ thể, chỉ số giá sản xuất (PPI) trong tháng 7/2026 tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức tăng 4,1% của tháng 6 và thấp hơn mức dự báo 3,8% của Bloomberg.

Ông Zhiwei Zhang, Chủ tịch kiêm Chuyên gia kinh tế trưởng của công ty Pinpoint Asset Management, nhận định đà tăng của nền kinh tế Trung Quốc đã suy yếu trong quý 2/2026.

Ông Zhang cho biết cuộc họp cấp cao của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra vào cuối tháng 7/2026 đã phát đi tín hiệu về việc tăng cường chi tiêu tài khóa như một giải pháp chính sách ứng phó. Tuy nhiên, thị trường vẫn cần thêm một vài tháng để đánh giá hiệu quả của giải pháp này trong việc thúc đẩy cầu nội địa.

Các số liệu mới nhất trên được đưa ra chỉ hai ngày sau khi dữ liệu thương mại tháng 7/2026 cho thấy kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc tăng vọt, nhờ nhu cầu gia tăng từ thị trường nước ngoài đối với các sản phẩm công nghệ liên quan đến Trí tuệ Nhân tạo (AI). Việc xuất khẩu tăng mạnh trong năm nay đã hỗ trợ đắc lực cho ngành sản xuất quy mô lớn của Trung Quốc vượt qua giai đoạn sụt giảm kéo dài của chi tiêu trong nước.

Tình trạng tiêu dùng nội địa ảm đạm là bài toán khó cho giới chức Trung Quốc trong nhiều năm qua, đe dọa làm chậm đà tăng trưởng ngay cả khi xuất khẩu và một số ngành công nghệ cao đang bùng nổ.

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng Trung Quốc cần phải chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng được thúc đẩy nhiều hơn bởi chi tiêu của các hộ gia đình, thay vì phụ thuộc vào các động lực truyền thống trong hàng chục năm qua như đầu tư vào bất động sản và cơ sở hạ tầng./.

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