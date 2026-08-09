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Trung Quốc công bố kế hoạch phát triển ngành hàng không dân dụng

Số liệu mới nhất từ CAAC cho thấy ngành hàng không dân dụng Trung Quốc duy trì đà tăng trưởng ổn định trong nửa đầu năm 2026, với tổng khối lượng luân chuyển vận tải tăng 6,4%.

Hải Yến
Một máy bay của Hãng hàng không Air China. (Nguồn: THX/TTXVN)
Một máy bay của Hãng hàng không Air China. (Nguồn: THX/TTXVN)

Cơ quan quản lý hàng không dân dụng Trung Quốc vừa công bố kế hoạch phát triển ngành hàng không dân dụng giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch do Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) ban hành, ngành hàng không dân dụng Trung Quốc đặt mục tiêu đạt tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới về an toàn, năng lực dịch vụ và cơ sở hạ tầng vào năm 2030, đồng thời tạo ra những bước đột phá lớn trong đổi mới công nghệ, phát triển xanh, phát triển carbon thấp và năng lực quản trị.

Kế hoạch trên cho hay vào năm 2030, ngành hàng không dân dụng sẽ hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho các chiến lược quốc gia trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại bằng đường hàng không của người dân.

Để đạt được các mục tiêu này, ngành hàng không dân dụng Trung Quốc sẽ theo đuổi định hướng phát triển thông minh, xanh và tích hợp trong giai đoạn 2026-2030, với an toàn là yếu tố tiên quyết.

Bên cạnh việc kêu gọi nỗ lực phối hợp để cải thiện cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ, kế hoạch cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ đạt được những tiến bộ mang tính quyết định trong việc xây dựng một hệ thống hàng không dân dụng hiện đại, an toàn, thuận tiện, hiệu quả, xanh và tiết kiệm.

Số liệu mới nhất từ CAAC cho thấy ngành hàng không dân dụng Trung Quốc duy trì đà tăng trưởng ổn định trong nửa đầu năm 2026, với tổng khối lượng luân chuyển vận tải tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 83,37 tỷ tấn-km./.

(TTXVN/Vietnam+)
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