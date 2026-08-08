Dữ liệu việc làm Mỹ mở thêm dư địa cho giá vàng trong tuần qua

Thị trường vàng trong nước bất ngờ tăng mạnh vào phiên cuối tuần, trong khi giá vàng thế giới ghi nhận mức tăng hơn 7% trong cả tuần - mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 1/2026.

Diễn biến mới nhất từ thị trường lao động Mỹ đang làm thay đổi nhanh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), qua đó tiếp thêm động lực cho giá vàng.

Giá vàng trong nước đảo chiều tăng mạnh

Thị trường vàng trong nước khởi đầu tuần khá trầm lắng. Sáng 3/8, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn giữ nguyên so với cuối tuần trước, phổ biến ở mức 137-141 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Sang ngày 4/8, giá vàng điều chỉnh giảm nhẹ, với giá SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) xuống 137-140 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, giá phục hồi 500.000 đồng/lượng, lên 137,5-140,5 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC, (Ảnh: Vietnam+)

Đà tăng rõ nét hơn xuất hiện từ ngày 5/8. Buổi sáng, giá vàng SJC được điều chỉnh lên 138-141 triệu đồng/lượng. Đến chiều, giá tiếp tục tăng thêm 800.000 đồng/lượng, lên 138,8-141,8 triệu đồng/lượng.

Sáng 6/8, thị trường tiếp tục chứng kiến một nhịp tăng mạnh khi giá vàng SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng, lên 140,3-143,3 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đến cuối ngày, giá vàng SJC giảm 600.000 đồng/lượng còn 139,7-142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ngày 7/8, giá vàng trong nước tiếp tục giảm xuống 139,2-142,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Nhưng sang phiên cuối tuần 8/8, thị trường đảo chiều mạnh. Lúc 9 giờ sáng, giá vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 141-144 triệu đồng/lượng, tăng tới 1,8 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm trước.

Như vậy, tính chung cả tuần, giá vàng SJC đã tăng 3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra và 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào.

Trên thị trường thế giới, trong phiên 7/8, giá vàng giao ngay tăng 2,3%, lên 4.336,02 USD/ounce, sau khi có thời điểm tăng hơn 3% và chạm mức cao nhất kể từ ngày 17/6. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ cũng tăng 2,3%, lên 4.399,70 USD/ounce.

Tính chung cả tuần, giá vàng thế giới tăng hơn 7%, mức tăng theo tuần lớn nhất kể từ ngày 19/1.

Động lực chính thúc đẩy giá vàng đến từ báo cáo việc làm tháng 7 của Mỹ. Theo Bộ Lao động Mỹ, số việc làm phi nông nghiệp giảm 23.000 việc làm trong tháng 7, trái ngược hoàn toàn với dự báo tăng 80.000 việc làm trước đó.

Đáng chú ý, số việc làm tăng thêm trong tháng 6 cũng được điều chỉnh giảm xuống còn 20.000.

Báo cáo việc làm Mỹ đưa giá vàng tăng trở lại

Diễn biến của thị trường vàng trong phiên cuối tuần đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với đầu tuần, khi giá vàng vẫn chịu sức ép từ những lo ngại về lạm phát và khả năng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến của Mỹ đã một lần nữa làm thay đổi kỳ vọng về lãi suất và đưa giá vàng tăng mạnh trở lại.

Số liệu này nhanh chóng làm thay đổi kỳ vọng của thị trường về chính sách tiền tệ của Fed. Theo dữ liệu của Sở giao dịch chứng khoán London (LSEG), sau báo cáo việc làm, thị trường định giá khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9/2026 ở mức 43,9%, giảm mạnh so với 57% trước khi số liệu được công bố. Ngược lại, khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tăng từ 43,2% lên 56,1%.

Vàng được trữ tại một ngân hàng ở Frankfurt, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại công ty thương mại High Ridge Futures, nhận định số liệu việc làm yếu hơn dự kiến khiến Fed ít có khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp tiếp theo.

Theo ông, giá năng lượng giảm cùng khả năng Fed bớt thắt chặt chính sách tiền tệ cũng có thể gây sức ép lên đồng USD và hỗ trợ giá vàng.Giới đầu tư hiện dự báo 59% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 15-16/9 tới, giảm so với xác suất 67% đưa ra một ngày trước đó.

Về chính sách điều hành, Chủ tịch chi nhánh Fed tại Philadelphia Anna Paulson cho biết bà vẫn giữ "tư duy cởi mở" về kịch bản tương lai của chính sách tiền tệ, bao gồm cả khả năng tiếp tục nâng lãi suất.

Trong khi đó, dữ liệu chính thức công bố ngày 7/8 cho thấy Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) đã mua thêm khoảng 20 tấn vàng trong tháng 7/2026. Đây là đợt bổ sung dự trữ hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 10/2023, đánh dấu tháng mua ròng thứ 21 liên tiếp của cơ quan này.

Cụ thể, lượng vàng dự trữ của Trung Quốc đã tăng thêm 640.000 ounce trong tháng 7/2027, nâng tổng mức dự trữ lên 76,08 triệu ounce so với mức 75,44 triệu ounce vào cuối tháng 6/2026. Tổng giá trị dự trữ vàng của nước này hiện đạt 306,35 tỷ USD, tăng so với con số 303,72 tỷ USD của tháng trước.

Tốc độ gom vàng của PBoC đã liên tục tăng trong 5 tháng qua. Cơ quan này bắt đầu đà tăng với 160.000 ounce vào tháng 3/2026, lên mức 480.000 ounce (khoảng 15 tấn) vào tháng 6/2026, và chạm đỉnh vào tháng 7/2026. Kỷ lục mua vào gần nhất được ghi nhận là 740.000 ounce vào tháng 10/2023.

Theo Hiệp hội Vàng Trung Quốc, trong 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng vàng của nước này đạt 152,908 tấn, giảm 14,62% so với cùng kỳ năm ngoái; trong khi đó, lượng tiêu thụ vàng đạt 511,412 tấn, tăng 1,23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về phía sản xuất, sản lượng vàng nguyên liệu trong nước trong nửa đầu năm nay đạt 152,908 tấn, giảm 14,62% so với cùng kỳ năm ngoái; sản lượng vàng nguyên liệu nhập khẩu đạt 77,080 tấn, tăng 4,62% so với cùng kỳ năm ngoái.

Triển vọng dài hạn của kim loại quý cũng nhận thêm tín hiệu tích cực khi ngân hàng UBS ngày 7/8 dự báo giá vàng có thể tăng lên 5.000 USD/ounce trong nửa đầu năm 2027./.

Giá vàng hướng tới tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 1/2026 Ngày 7/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 1,1% lên 4.285,89 USD/ounce, sau khi chạm mức đỉnh 7 tuần trong phiên trước đó, tính chung cả tuần, giá vàng đã tăng 6%.

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