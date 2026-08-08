Chủ sân Azteca lỗ hơn 47 triệu USD vì World Cup 2026

Tập đoàn Ollamani, chủ sở hữu sân vận động Azteca huyền thoại tại thủ đô Mexico City, ngày 7/8 thông báo đã lỗ khoảng 47,1 triệu USD do đăng cai các trận đấu World Cup 2026, mặc dù Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA) và nhiều lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ tại Mexico thu về những khoản doanh thu lớn từ giải đấu này.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, báo cáo tài chính gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Mexico (BMV) cho thấy Ollamani ghi nhận khoản lỗ ròng 32,2 triệu USD trong quý 2 năm 2026, chủ yếu do các chi phí liên quan đến World Cup.

Trong tháng 7, khi sân Azteca tiếp tục được sử dụng cho các trận đấu của giải, tập đoàn phát sinh thêm khoảng 14,9 triệu USD chi phí. Như vậy, tổng khoản thua lỗ mà Ollamani ước tính liên quan trực tiếp đến World Cup lên tới hơn 47 triệu USD.

Một trong những nguyên nhân chính là tranh chấp về quyền sử dụng các khu vực ghế hạng sang và phòng riêng tại sân vận động.

Trước thềm giải đấu, những người sở hữu các khu vực này yêu cầu được tiếp tục sử dụng chỗ ngồi trong thời gian diễn ra các trận đấu, trong khi FIFA yêu cầu quyền kiểm soát toàn bộ sân vận động. Ollamani cho biết đã phải chi khoảng 58,3 triệu USD để giải quyết tranh chấp.

Bên cạnh đó, tập đoàn đã phải đầu tư đáng kể để cải tạo và hiện đại hóa sân Azteca, đáp ứng các yêu cầu của FIFA về cơ sở vật chất, vận hành và công nghệ.

Sân vận động này là nơi tổ chức 5 trận đấu World Cup 2026, trong đó có trận khai mạc, đồng thời được sử dụng cho nhiều hoạt động liên quan đến giải đấu tại Mexico City.

Ollamani nhấn mạnh khoản thua lỗ nói trên không phản ánh hoạt động kinh doanh thông thường của tập đoàn mà chủ yếu bắt nguồn từ những chi phí bất thường phục vụ World Cup.

Theo doanh nghiệp, quá trình chuẩn bị cho giải đấu cũng tạo ra các khoản đầu tư mang tính dài hạn, giúp nâng cấp cơ sở hạ tầng, năng lực vận hành và hệ thống số hóa của sân, qua đó có thể mang lại lợi ích cho hoạt động khai thác sau World Cup.

Trường hợp của Ollamani cho thấy lợi ích kinh tế từ một kỳ World Cup không được phân bổ đồng đều giữa các bên tham gia.

Trong khi chủ sân phải gánh những khoản chi phí lớn để đáp ứng yêu cầu tổ chức, FIFA được đánh giá là bên hưởng lợi tài chính lớn nhất.

Theo các nguồn thạo tin, doanh thu của FIFA từ kỳ World Cup lần này có thể đạt khoảng 15 tỷ USD, vượt mức 11 tỷ USD mà tổ chức này từng dự báo. Các nguồn thu chủ yếu đến từ bản quyền truyền hình, quyền cấp phép thương mại, dịch vụ đón tiếp, tài trợ và bán vé.

Tại Mexico, World Cup vẫn tạo ra nguồn thu đáng kể cho các ngành du lịch, nhà hàng, bán lẻ và dịch vụ. Theo Liên đoàn các Phòng Thương mại, Dịch vụ và Du lịch quốc gia Mexico (Concanaco Servytur), chỉ trong 13 ngày đầu giải đấu, các hoạt động du lịch, tiêu dùng và dịch vụ liên quan đến World Cup đã tạo ra khoảng 17,5 tỷ peso (1 tỷ USD) doanh thu cho nền kinh tế Mexico, chưa bao gồm khoảng 5 tỷ peso từ bán vé các trận đấu.

Tuy nhiên, những con số này cũng cho thấy một nghịch lý: một sự kiện thể thao có thể tạo ra nguồn thu hàng tỷ USD cho nền kinh tế và các tổ chức quản lý, nhưng đồng thời đặt gánh nặng chi phí đáng kể lên một số doanh nghiệp trực tiếp phục vụ giải đấu.

Trường hợp của Ollamani là một ví dụ điển hình. Để biến sân Azteca thành địa điểm đáp ứng các tiêu chuẩn của FIFA, tập đoàn phải bỏ ra những khoản đầu tư và chi phí lớn, trong khi nguồn lợi tài chính trực tiếp từ việc tổ chức các trận đấu không đủ để bù đắp các khoản phát sinh trong ngắn hạn.

Mặc dù vậy, Ollamani cho rằng những khoản đầu tư này có thể mang lại giá trị lâu dài, giúp sân Azteca được nâng cấp về cơ sở vật chất, công nghệ và năng lực tổ chức các sự kiện quy mô lớn sau khi World Cup kết thúc.

Sân Azteca giữ một vị trí đặc biệt trong lịch sử bóng đá thế giới. Đây là sân vận động đầu tiên đăng cai các trận đấu tại 3 kỳ World Cup, gồm các giải năm 1970, 1986 và 2026.

Việc tiếp tục được lựa chọn làm địa điểm thi đấu tại World Cup 2026 giúp Azteca củng cố vị thế biểu tượng của bóng đá Mexico./.

World Cup 2026: Azteca và những bản tình ca Maradona Không chỉ là nơi diễn ra lễ khai mạc World Cup 2026, Azteca còn là thánh đường đã chứng kiến những khoảnh khắc vĩ đại nhất lịch sử môn thể thao vua, từ đế chế của Pele đến thiên tài Diego Maradona.