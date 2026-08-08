Mỹ chi hơn 2 tỷ USD thúc đẩy ngành pin và khoáng sản nội địa

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý cung cấp hơn 2 tỷ USD tài trợ cho các công ty sản xuất pin và khoáng sản quan trọng nhằm giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào các nhà cung cấp Trung Quốc.

Tại buổi thảo luận bàn tròn ngày 7/8 với các giám đốc điều hành ngành khai khoáng, Tổng thống Donald Trump thông báo Bộ Quốc phòng Mỹ đã cam kết cho công ty pin thế hệ mới Sila Nanotechnologies vay 1,4 tỷ USD.

Theo người đứng đầu Nhà Trắng, Chính phủ Mỹ đã thực hiện khoảng 160 thương vụ khoáng sản với tổng trị giá gần 40 tỷ USD. Nhờ quy trình cấp phép được đẩy nhanh, các công ty Mỹ đang mở các mỏ mới với tốc độ nhanh nhất kể từ thập niên 1950.

Ngoài khoản vay cho Sila, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cấp khoản vay 400 triệu USD cho Sunrise Energy Metals để khai thác scandium phục vụ ngành hàng không vũ trụ, và 150 triệu USD cho công ty Niron Magnetics tại Minnesota để sản xuất nam châm không dùng đất hiếm.

Một thỏa thuận đáng chú ý khác là khoản đầu tư cổ phần trị giá 85,5 triệu USD của Chính phủ Mỹ vào Strategic Bauxite - nguyên liệu cần thiết để sản xuất nhôm. Tổng thống Trump cho rằng các thương vụ đầu tư cổ phần này sẽ giúp người đóng thuế được hưởng lợi nếu giá trị của các công ty tăng lên.

Bên cạnh các dự án sản xuất, Chính phủ Mỹ cũng sẽ trao hơn 180 triệu USD tiền tài trợ thông qua Bộ Năng lượng và các trường đại học để đào tạo thế hệ công nhân khai thác mỏ tiếp theo.

Tuy nhiên, các dự án này có thể mất nhiều năm để hoàn thành và phải đối mặt với rủi ro thất bại do rào cản công nghệ hoặc chi phí cao. Hiện tại, văn phòng chuyên trách của Bộ Quốc phòng đang nỗ lực rót hàng chục tỷ USD vào các dự án phù hợp để đảm bảo quân đội Mỹ không phải phụ thuộc vào các thành phần quan trọng từ nước ngoài.

Việc sản xuất pin công suất cao trong nước được coi là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Trump nhằm phục vụ các nhu cầu về công nghệ cao, từ thiết bị bay không người lái đến những trung tâm dữ liệu chạy mô hình trí tuệ nhân tạo./.

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