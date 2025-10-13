Kinh tế
Mỹ tăng dự trữ khoáng sản chiến lược để đối phó Trung Quốc

Lầu Năm Góc đang xúc tiến kế hoạch mua tới 1 tỷ USD các loại khoáng sản chiến lược để bổ sung kho dự trữ nhằm giảm bớt phụ thuộc vào nguồn cung kim loại thiết yếu từ Trung Quốc.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ tăng dự trữ khoáng sản chiến lược để đối phó Trung Quốc

IMF cảnh báo nguy cơ đổ vỡ chuỗi trên thị trường toàn cầu

Hai “tân binh tỷ đô” thử sức sức nóng thị trường IPO Ấn Độ

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu
(Vietnam+)
