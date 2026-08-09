Ấn Độ dự kiến chi 8,8 tỷ USD cho hoạt động thăm dò dầu khí biển sâu

Chính phủ Ấn Độ có kế hoạch đầu tư 840 tỷ rupee (khoảng 8,8 tỷ USD) nhằm hỗ trợ hoạt động thăm dò các giếng dầu và khí đốt tự nhiên ở vùng biển sâu, với kỳ vọng giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng nước ngoài.

Nguồn vốn từ chính phủ sẽ giúp giảm thiểu rủi ro tài chính mà hoạt động thăm dò biển sâu gây ra cho các doanh nghiệp, qua đó khuyến khích đầu tư mạnh mẽ hơn.

Một mục đích của kế hoạch mới là sử dụng khoản hỗ trợ tài chính để thu hút các nhà phát triển dầu mỏ lớn từ châu Âu, Mỹ và Nhật Bản-những đối tượng mà nước này chưa thể kêu gọi đầu tư nếu chỉ dựa vào cải cách pháp lý và nới lỏng quy định.

Mức hỗ trợ sẽ được khống chế ở mức tối đa 6,75 tỷ rupee hoặc 50% chi phí khoan cho mỗi giếng ở vùng nước sâu, tùy theo mức nào thấp hơn. Chương trình này áp dụng cho hoạt động khoan tại vịnh Bengal ở phía Đông, biển Arab ở phía Tây và biển Andaman ở phía Đông Nam Ấn Độ. Hoạt động trong khu vực đặc quyền kinh tế của quốc gia này-vốn từng bị hạn chế vì lý do quốc phòng-giờ đây sẽ mở cửa cho các hoạt động khoan quy mô lớn.

Nội các của Thủ tướng Narendra Modi tuần trước đã phê duyệt Đề án Thăm dò Ngoài khơi Quốc gia, mang tên Samudra Manthan, và gọi đây là chiến dịch thăm dò ngoài khơi tham vọng nhất của quốc gia này từ trước đến nay.

Chính quyền Ấn Độ coi việc gia tăng sản lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên trong nước cùng việc giảm phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu là yếu tố then chốt cho tăng trưởng kinh tế trong trung và dài hạn.

Cuộc chiến của Mỹ với Iran gần đây đã dẫn đến sự gián đoạn trong xuất khẩu dầu thô, trong bối cảnh eo biển Hormuz bị phong tỏa, từ đó đẩy giá các sản phẩm dầu mỏ trên toàn cầu lên cao.

Ấn Độ phụ thuộc vào nhập khẩu để đáp ứng khoảng 90% nhu cầu dầu thô, với các nguồn cung chính là Nga và Trung Đông. Nguồn cung nhập khẩu cũng đáp ứng khoảng một nửa nhu cầu khí đốt tự nhiên của quốc gia Nam Á này. Sản lượng dầu khí nội địa của Ấn Độ hiện đang trì trệ do các mỏ dầu đã cũ và hoạt động thăm dò mới còn chậm trễ.

Với kế hoạch trên, Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu mở rộng trữ lượng tài nguyên hydrocarbon của đất nước từ mức 1,6 tỷ tấn quy đổi hiện nay lên 2,2 tỷ tấn.

Kế hoạch được kỳ vọng sẽ tạo ra việc làm và gia tăng đầu tư trên toàn bộ chuỗi giá trị thăm dò và sản xuất./.

Ấn Độ chi gần 9 tỷ USD thúc đẩy hoạt động thăm dò dầu khí ngoài khơi Hoạt động thăm dò dầu khí ngoài khơi là chương trình "rất tham vọng" nhằm giúp gia tăng đáng kể sản lượng dầu khí trong nước nếu như hoạt động thăm dò đạt kết quả tích cực.

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