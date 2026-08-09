Australia điều tra vụ hai máy bay suýt va chạm tại sân bay Sydney

Ngày 9/8, Cục An toàn Giao thông Australia (ATSB) đã chính thức mở cuộc điều tra về sự cố hai máy bay chở khách suýt va chạm ngay trên đường lăn sân bay Sydney, khiến một thành viên phi hành đoàn bị thương và hoạt động tại sân bay bị gián đoạn.

Theo ATSB, sự cố xảy ra vào sáng cùng ngày khi chiếc Airbus A320 của hãng Jetstar đang lăn bánh ra đường băng chuẩn bị cất cánh đi Gold Coast.

Phi hành đoàn bất ngờ phát hiện chiếc Boeing 777 của Qatar Airways đang được xe kéo dắt cắt ngang qua ở khoảng cách nguy hiểm. Phi công Jetstar buộc phải phanh gấp, đồng thời kíp xe kéo dừng đột ngột để tránh va chạm.

Cú dừng đột ngột khiến một tiếp viên trên chiếc Airbus A320 bị thương, trong khi thanh kéo nối xe kéo với càng trước chiếc Boeing 777 bị hư hại.

Hiện các điều tra viên ATSB đang thu thập dữ liệu từ hộp đen hai máy bay, nhật ký đài kiểm soát không lưu, cũng như lấy lời khai của phi hành đoàn và kíp vận hành xe kéo để xác định nguyên nhân. ATSB đồng thời kêu gọi hành khách và nhân viên sân bay cung cấp các đoạn video ghi nhận sự cố.

Cơ quan quản lý dịch vụ hàng không Airservices Australia cho biết nhiều chuyến bay tại sân bay nhộn nhịp nhất quốc gia này đã bị chậm trễ sau vụ việc.

Đại diện Jetstar khẳng định phi công của hãng thực hiện di chuyển đúng theo chỉ dẫn từ đài kiểm soát không lưu trước khi phải phanh khẩn cấp.

Trong khi Qatar Airways chưa đưa ra bình luận chính thức, một nguồn tin nội bộ cho hay dữ liệu ban đầu cho thấy kíp xe kéo chiếc Boeing 777 đã không tuân thủ đúng hướng dẫn điều phối của đài kiểm soát./.

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