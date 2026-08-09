Chiến dịch siết nhập cư của Mỹ tăng tốc, ICE bắt giữ 51.000 người

Cơ quan Di trú và Thuế quan Mỹ (ICE) đã bắt giữ khoảng 51.000 người trong tháng 7 vừa qua, mức cao nhất trong một tháng kể từ khi cơ quan này được thành lập, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch thực thi luật di trú trên toàn quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ICE thực hiện khoảng 1.640 vụ bắt giữ mỗi ngày trong tháng 7, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp cơ quan này lập kỷ lục về số vụ bắt giữ. Trong tháng 6, ICE đã thực hiện khoảng 43.000 vụ bắt giữ.

Đợt gia tăng bắt giữ diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Trump bổ sung hàng tỷ USD ngân sách và tuyển thêm hàng nghìn nhân viên cho ICE.

Các nguồn tin liên bang cho biết việc tăng cường nhân lực, nguồn tài chính mới và việc Bộ An ninh Nội địa (DHS) giải quyết được tình trạng thiếu hụt ngân sách trước đó đã góp phần thúc đẩy hoạt động bắt giữ.

DHS khẳng định ICE tiếp tục tập trung vào những người nhập cư bất hợp pháp có tiền án hoặc đang bị truy tố hình sự, trong đó có thành viên các băng đảng. Giám đốc Văn phòng ICE tại Harlingen, Texas, ông Juan Agudelo, cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục ưu tiên bảo đảm trật tự trị an và bắt giữ những người bị xem là mối đe dọa đối với cộng đồng.

Số người bị ICE tạm giữ cũng tăng mạnh. Theo các số liệu công bố gần đây, số người đang bị giam giữ trong hệ thống ICE đã lên tới hàng chục nghìn người, trong khi Nhà Trắng thúc đẩy mục tiêu nâng số vụ bắt giữ lên khoảng 3.000 người mỗi ngày.

Chiến dịch thực thi luật di trú cũng được mở rộng sang các địa điểm như tòa án di trú và sân bay, đồng thời tăng cường hoạt động tại những địa phương áp dụng chính sách “trú ẩn”. Chính quyền liên bang khẳng định các chính sách hạn chế hợp tác với ICE của chính quyền địa phương sẽ không ngăn cản việc thực thi luật liên bang.

Tuy nhiên, tốc độ bắt giữ kỷ lục cũng làm gia tăng tranh luận về việc liệu mục tiêu số lượng có thể ảnh hưởng đến chất lượng thực thi pháp luật hay không. Một số nhân viên và cựu quan chức ICE cảnh báo việc đặt nặng chỉ tiêu bắt giữ có thể khiến nhân viên ưu tiên những trường hợp dễ bắt hơn, thay vì tập trung nguồn lực vào các đối tượng bị cáo buộc phạm những tội nghiêm trọng.

Các hồ sơ tòa án trước đây cũng cho thấy chính quyền đã đặt mục tiêu thực hiện khoảng 3.000 vụ bắt giữ mỗi ngày, làm gia tăng tranh luận về việc đặt chỉ tiêu số lượng trong hoạt động thực thi luật di trú.

Chính sách mới của chính quyền Tổng thống Trump đang vấp phải sự phản đối mạnh từ các tổ chức bảo vệ quyền của người nhập cư, chính quyền địa phương và một số nhóm pháp lý. Các bên này cáo buộc việc mở rộng bắt giữ có thể dẫn đến việc bắt nhầm người không thuộc diện ưu tiên hoặc làm suy yếu các quy trình bảo vệ quyền tố tụng.

Ngược lại, chính quyền Tổng thống Trump cho rằng việc gia tăng bắt giữ và trục xuất là một phần trọng tâm trong cam kết siết chặt kiểm soát di trú. Với khoảng 51.000 vụ bắt giữ trong tháng 7, ICE đang hoạt động với quy mô chưa từng có, cho thấy chính quyền chưa có dấu hiệu giảm tốc chiến dịch thực thi luật di trú trong thời gian tới./.

Mỹ chi hơn 2,2 tỷ USD mua thêm 4 trung tâm giam giữ người nhập cư trái phép Chính quyền Tổng thống Trump mở rộng hệ thống giam giữ người nhập cư trái phép qua việc mua 4 trung tâm, tăng cường kiểm soát di trú trong bối cảnh chiến dịch trục xuất người nhập cư bất hợp pháp được đẩy mạnh.