Mỹ chi hơn 2,2 tỷ USD mua thêm 4 trung tâm giam giữ người nhập cư trái phép

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chi hơn 2,2 tỷ USD để mua lại 4 trung tâm giam giữ người nhập cư từ công ty quản lý nhà tù tư nhân CoreCivic, qua đó mở rộng quyền sở hữu trực tiếp của chính phủ liên bang đối với hệ thống cơ sở giam giữ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) trong bối cảnh đẩy mạnh chiến dịch trục xuất người nhập cư bất hợp pháp.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã mua Trại cải tạo Prairie tại bang Minnesota với sức chứa khoảng 1.600 người và Trung tâm Tiếp nhận Khu vực Trung Tây (Midwest Regional Reception Center) tại bang Kansas với sức chứa hơn 1.000 người, với tổng trị giá khoảng 734 triệu USD.

Thương vụ trên diễn ra sau khi DHS hoàn tất việc mua Cơ sở Giam giữ California City (California City Detention Facility) và Trung tâm Giam giữ Otay Mesa (Otay Mesa Detention Center) tại bang California với giá khoảng 1,5 tỷ USD hồi tháng trước.

Như vậy, chính phủ liên bang hiện đã sở hữu cả 4 cơ sở này. Tuy nhiên, CoreCivic sẽ tiếp tục vận hành các trung tâm theo các hợp đồng hiện có với ICE.

Hợp đồng quản lý cơ sở Prairie có hiệu lực đến năm 2031, trong khi hợp đồng đối với Trung tâm Tiếp nhận Khu vực Trung Tây kéo dài đến năm 2027.

Theo giới chức DHS, việc chuyển các cơ sở giam giữ sang quyền sở hữu của chính phủ liên bang nhằm bảo đảm năng lực giam giữ của ICE, nhất là tại các bang như California, nơi chính quyền địa phương áp dụng nhiều chính sách hạn chế hợp tác với cơ quan thực thi di trú liên bang.

Một người phát ngôn DHS cho rằng động thái này sẽ giúp duy trì ổn định hệ thống giam giữ, phục vụ các hoạt động bắt giữ, tạm giam và trục xuất người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp.

Việc mở rộng năng lực giam giữ được triển khai sau khi Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật To Đẹp (OBBBA), trong đó phân bổ khoảng 170 tỷ USD cho các hoạt động tăng cường thực thi luật di trú, an ninh biên giới và mở rộng cơ sở hạ tầng phục vụ công tác chấp pháp.

Về phía CoreCivic, công ty cho biết dự kiến thu về khoảng 522,5 triệu USD sau thuế và các chi phí liên quan từ thương vụ mới nhất. Nguồn tiền này sẽ được sử dụng để giảm nợ, mua lại cổ phiếu và phục vụ các mục tiêu đầu tư khác.

Giới quan sát nhận định việc chính phủ liên bang trực tiếp sở hữu nhiều cơ sở giam giữ hơn phản ánh quyết tâm của chính quyền Tổng thống Trump trong việc mở rộng quy mô thực thi chính sách di trú.

Tuy nhiên, động thái này cũng tiếp tục vấp phải sự chỉ trích từ các tổ chức bảo vệ quyền người nhập cư và một số chính quyền bang, vốn cho rằng việc mở rộng hệ thống giam giữ sẽ làm gia tăng chi phí ngân sách và nguy cơ phát sinh các tranh chấp pháp lý liên quan đến chính sách di trú của chính quyền liên bang./.

Mỹ mở rộng cơ sở giam giữ người nhập cư trái phép Mỹ mua lại hai trung tâm giam giữ tại California trị giá 1,5 tỷ USD nhằm tăng cường năng lực giam giữ người nhập cư trái phép, phản ánh chính sách nhập cư cứng rắn của nước này.

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