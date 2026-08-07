Kinh tế Mỹ bất ngờ mất 23.000 việc làm trong tháng 7

Các nhà tuyển dụng tại Mỹ đã bất ngờ cắt giảm việc làm trong tháng 7 và số liệu của các tháng trước đó cũng bị điều chỉnh giảm, cho thấy thị trường lao động đang đối mặt với nhiều thách thức sau đà tăng trưởng bất ngờ vào đầu năm nay.

Theo báo cáo công bố hôm 7/8 của Cục Thống kê Lao động Mỹ, số lượng việc làm phi nông nghiệp của nước này đã giảm 23.000 việc làm trong tháng 7, sau khi số liệu của hai tháng trước đó bị điều chỉnh giảm đáng kể.

Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1% khi tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tiếp tục sụt giảm.

Báo cáo này cho thấy thị trường lao động Mỹ có thể bắt đầu suy yếu trong bối cảnh giá cả gia tăng và những bất ổn từ xung đột tại Trung Đông, ngay cả khi cầu tiêu dùng bền bỉ cho đến nay vẫn thúc đẩy một số nhà tuyển dụng tiếp tục các kế hoạch tuyển dụng.

Dữ liệu này cũng có thể khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trì hoãn việc tăng lãi suất trong khi các quan chức cân nhắc giữa lạm phát và những rủi ro đối với việc làm.

Sự sụt giảm về số lượng việc làm xuất phát từ các đợt cắt giảm nhân sự trong khối chính phủ, ngành dịch vụ lưu trú & giải trí và bán lẻ. Việc làm thuộc khu vực tư nhân tăng 30.000 trong tháng thứ hai liên tiếp, dẫn đầu là ngành y tế và hỗ trợ xã hội.

Các cơ quan chính quyền địa phương đã cắt giảm gần 60.000 việc làm, hầu như toàn bộ thuộc lĩnh vực giáo dục; con số này thường biến động mạnh vào mùa hè do nhiều giáo viên tạm thời không có tên trong danh sách trả lương trước khi quay lại làm việc khi năm học mới bắt đầu. Ngoài ra, số lượng việc làm tại chính quyền liên bang cũng sụt giảm.

Việc làm trong ngành giải trí và khách sạn giảm xuống mức thấp nhất trong gần một năm qua do các nhà hàng và quán bar cắt giảm nhân công; điều này cho thấy giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup (kết thúc vào ngày 19 tháng 7) đã không tạo ra cú hích cho thị trường việc làm như nhiều chuyên gia dự báo trước đó.

Số lượng việc làm trong ngành sản xuất và xây dựng tiếp tục tăng. Nhiều nhà kinh tế chỉ ra rằng việc xây dựng các trung tâm dữ liệu có thể là động lực thúc đẩy nhu cầu lao động ngành xây dựng trong năm 2026, ngay cả khi hoạt động xây dựng nhà ở vẫn bị hạn chế bởi lãi suất cao.

Số lượng việc làm trong lĩnh vực tài chính – nơi sử dụng nhiều lao động trí óc (nhóm được cho là dễ bị ảnh hưởng nhất bởi việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo) – đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng bốn năm qua./.

Những thách thức khi người lao động Mỹ bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo Nhóm kinh tế toàn cầu của Goldman Sachs ước tính AI có thể khiến tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ tăng thêm 0,5 điểm phần trăm và gây mất việc cho khoảng 6% đến 7% công nhân trong 10 năm tới.

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