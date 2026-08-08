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Tổng thống đắc cử của Colombia Abelardo De La Espriella nhậm chức

Hơn 11.000 binh sỹ đã được huy động để đảm bảo an ninh cho buổi lễ nhậm chức của ông Abelardo De La Espriella trước những lo ngại về nguy cơ bị tấn công bằng chất nổ từ các nhóm vũ trang.

Thanh Tùng
Tân Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella tuyên thệ nhậm chức tại thành phố Cali. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Tân Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella tuyên thệ nhậm chức tại thành phố Cali. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 7/8 (giờ địa phương), chính trị gia cánh hữu Colombia, Abelardo De La Espriella, đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống tại thành phố Cali, trong một buổi lễ được thắt chặt an ninh tối đa với sự tham dự của 10 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, đây là lần đầu tiên trong lịch sử buổi lễ nhậm chức tổng thống Colombia được tổ chức ngoài thủ đô Bogota.

Hơn 11.000 binh sỹ đã được huy động để đảm bảo an ninh cho buổi lễ nhậm chức trước những lo ngại về nguy cơ bị tấn công bằng chất nổ từ các nhóm vũ trang.

Luật sư De La Espriella, 48 tuổi, trở thành người đại diện cho làn sóng cánh hữu của Colombia sau khi đánh bại ứng cử viên cánh tả Ivan Cepeda, người nhận được sự ủng hộ của Tổng thống mãn nhiệm Gustavo Petro, trong cuộc bầu cử vòng hai diễn ra hôm 21/6.

Chiến thắng này đưa Colombia gia nhập danh sách các quốc gia Mỹ Latinh lựa chọn lãnh đạo thuộc khối bảo thủ trong những năm gần đây.

Tân Tổng thống Colombia cam kết theo đuổi chính sách "bàn tay sắt" đối với tội phạm, nạn buôn bán ma túy và các nhóm vũ trang bất hợp pháp, đồng thời tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang và xây dựng các "siêu nhà giam."

Bên cạnh đó, ông De La Espriella dự kiến cắt giảm thuế, thu hẹp quy mô bộ máy nhà nước tới 40% và tái khởi động ngành khoáng sản-năng lượng thông qua việc ký kết lại các hợp đồng thăm dò dầu khí.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo mới sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc thúc đẩy các cải cách kinh tế-xã hội tại nền kinh tế lớn thứ 4 Mỹ Latinh này, đặc biệt là việc thỏa hiệp để tạo dựng liên minh tại một Quốc hội đang bị chia rẽ, nơi phe cánh tả vẫn nắm giữ vị thế là lực lượng lớn nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)
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