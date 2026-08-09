Người từng là luật sư riêng của Tổng thống Trump trở thành Bộ trưởng Tư pháp Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Thượng viện Mỹ ngày 8/8 đã phê chuẩn ông Todd Blanche làm Bộ trưởng Tư pháp với một cuộc bỏ phiếu phần lớn theo ranh giới đảng phái, khép lại nhiều tuần tranh cãi về khả năng ông điều hành Bộ Tư pháp độc lập với những ý muốn của Tổng thống Donald Trump.



Ông Blanche, người trước đây từng là luật sư riêng của Tổng thống Trump, được phê chuẩn với tỷ lệ 50-49, trong đó chỉ có hai thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa là Susan Collins của bang Maine và Lisa Murkowski của bang Alaska, bỏ phiếu chống cùng toàn bộ các thượng nghị sỹ đảng Dân chủ.



Cuộc bỏ phiếu được tiến hành sau 4 giờ sáng 8/8, khi một phiên họp kéo dài đến khuya tiếp tục kéo dài sang những giờ đầu ngày trong bối cảnh Thượng viện chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ theo kế hoạch.



Việc phê chuẩn ông Blanche từng đứng trước nguy cơ đổ vỡ, chủ yếu do những lo ngại về cách ông xử lý cái gọi là quỹ chống “vũ khí hóa” chính phủ, được thành lập liên quan đến một thỏa thuận dàn xếp giữa cá nhân ông Trump và chính quyền liên bang mà hiện ông đang nắm quyền kiểm soát.

Quỹ này có thể đã được sử dụng để cấp tiền cho các đồng minh của ông Trump - những người tự nhận là nạn nhân của sự lạm quyền từ phía chính phủ, bao gồm cả những cá nhân bị buộc tội liên quan đến vụ tấn công Điện Capitol ngày 6/1/2021.

Ông Blanche cũng đã phê chuẩn một phần khác của thỏa thuận, trong đó quy định ông Trump, các thành viên gia đình và các doanh nghiệp của ông được miễn trừ khỏi các cuộc thanh tra thuế.



Những thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa từng phản đối trước đó, gồm Bill Cassidy của bang Louisiana, John Cornyn của bang Texas và Thom Tillis của bang North Carolina, cuối cùng đã ủng hộ Blanche sau khi nhận được nhiều cam kết khác nhau từ người được đề cử, trong đó có một sắc lệnh hủy bỏ quỹ chống “vũ khí hóa” trị giá 1,8 tỷ USD.



Ông Blanche tiếp quản vị trí quyền Bộ trưởng Tư pháp vào tháng 4 sau khi Tổng thống Trump miễn nhiệm cựu Bộ trưởng Pam Bondi./.

Mỹ: Đề cử Bộ trưởng Tư pháp gặp nhiều trở ngại tại Thượng viện Ông Chuck Schumer, đại diện của bang New York, tuyên bố sẽ phản đối đề cử, đồng thời cáo buộc ông Blanche đã sử dụng vị trí của mình để bảo vệ Tổng thống Trump trước các thách thức pháp lý.

​

​

​

​