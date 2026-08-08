Thượng viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Thượng viện Mỹ ngày 7/8 đã thông qua dự luật trừng phạt Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine với tỷ lệ 86 phiếu thuận và 11 phiếu chống, nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ.



Dự luật dài 61 trang, mang tên “Đạo luật Trừng phạt Nga và Iran Lindsey O. Graham năm 2026,” nhằm tăng sức ép đối với các quốc gia mua dầu mỏ và khí đốt của Nga. Theo dự luật, mức thuế quan lên tới 100% có thể được áp dụng đối với các nước thuộc nhóm 5 quốc gia mua nhiều dầu thô hoặc khí đốt của Nga nhất, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ.



Dự luật cũng đề xuất các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin, một số quan chức, doanh nhân và tổ chức tài chính của Nga. Theo đề nghị của Tổng thống Donald Trump, văn bản đồng thời mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với các lĩnh vực vũ khí và năng lượng của Iran.



Tuy nhiên, dự luật vẫn vấp phải sự phản đối của một số nghị sỹ Dân chủ và Thượng nghị sỹ Cộng hòa Rand Paul, chủ yếu liên quan đến việc trao cho Tổng thống Trump quyền hạn rộng trong áp thuế. Một số Hạ nghị sỹ Dân chủ cũng bày tỏ quan ngại về vấn đề này.

Sau khi được Thượng viện thông qua, dự luật sẽ được chuyển tới Hạ viện, hiện đang nghỉ họp đến tháng 9. Dự luật có thể tiếp tục đối mặt với những tranh luận tại Hạ viện trong bối cảnh cán cân giữa hai đảng tại cơ quan này khá sít sao.



Trong khi đó, tại New Zealand, Ngoại trưởng nước này Winston Peters ngày 8/8 công bố một gói trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và tổ chức bị cho là hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo Tân Hoa xã, gói trừng phạt mới nhằm vào 33 cá nhân và tổ chức. New Zealand bắt đầu thực thi Đạo luật Trừng phạt Nga từ tháng 3/2022 và đến nay đã áp dụng 36 vòng trừng phạt, nhằm vào hơn 2.000 cá nhân, tổ chức và tàu thuyền.



Các động thái mới của Mỹ và New Zealand cho thấy hai nước tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, trong đó Washington hướng tới việc mở rộng sức ép kinh tế đối với Nga và các đối tác thương mại năng lượng của nước này./.

Dự luật trừng phạt Nga của Mỹ có thể khiến châu Âu chịu tác động ngược Dự luật mới của Mỹ nhằm gia tăng sức ép với Nga có thể trao cho Tổng thống Donald Trump quyền áp thuế tới 100%, làm dấy lên lo ngại châu Âu cũng trở thành đối tượng chịu tác động.

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