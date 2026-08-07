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Liên hợp quốc kêu gọi chấm dứt tấn công dân thường trong xung đột Nga-Ukraine

Liên hợp quốc lên án mạnh mẽ các đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Nga và Ukraine nhằm vào các mục tiêu của nhau.

Nguyễn Hằng
Người phát ngôn Liên hợp quốc Farhan Haq. (Ảnh: TTXVN phát)
Người phát ngôn Liên hợp quốc Farhan Haq. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 6/8, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi chấm dứt các đợt tấn công nhằm vào khu vực dân sự tại Nga và Ukraine, vốn khiến hàng chục người thiệt mạng trong thời gian qua.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Liên hợp quốc Farhan Haq nêu rõ: "Loạt tấn công mới nhất này diễn ra theo một kịch bản đáng báo động về việc gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào những khu vực đông dân cư."

Quan chức này cũng dẫn lời Tổng thư ký Liên hợp quốc lên án mạnh mẽ các đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Nga và Ukraine nhằm vào các mục tiêu của nhau. Ông nhấn mạnh các cuộc tấn công nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự rõ ràng vi phạm luật pháp quốc tế và cần phải chấm dứt ngay lập tức.

Hơn 4 năm kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, tiến trình ngoại giao vẫn đang rơi vào bế tắc. Trong những tháng gần đây, cả 2 nước gia tăng các các đòn tập kích tầm xa, gây ra thương vong lớn cho dân thường.

Ngày 6/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Ukraine đánh trúng các nhà máy lọc dầu tại 2 khu vực Bashkortostan và Yaroslavl của Nga trong đêm.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ 605 thiết bị bay không người lái của Ukraine trong đêm. Giới chức tỉnh Yaroslavl, nằm ở phía Bắc Moskva, cũng xác nhận 92 thiết bị bay không người lái đã bị bắn hạ tại tỉnh và gọi đây là cuộc tập kích quy mô lớn nhất vào khu vực này kể từ khi xung đột bùng phát./.

(TTXVN/Vietnam+)
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CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

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