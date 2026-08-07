Bỉ tìm ra hướng đi mới trong điều trị ung thư gan di căn

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ Sinh học Flanders (VIB) và Đại học KU Leuven (Bỉ) vừa phát hiện cơ chế cho phép tế bào ung thư di căn đến gan "qua mặt" hệ miễn dịch của cơ thể.

Đây là bước tiến quan trọng mở ra hướng điều trị mới cho một trong những dạng ung thư khó trị nhất hiện nay.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ung thư gan di căn, tức là ung thư từ cơ quan khác lan đến gan, thuộc nhóm bệnh có tiên lượng xấu và ít đáp ứng với các phương pháp điều trị hiện có.

Nghiên cứu mới cho thấy các tế bào ung thư di căn có khả năng khai thác một chất dinh dưỡng có sẵn trong môi trường đặc thù của gan để vô hiệu hóa tế bào miễn dịch vốn là "lực lượng tiêu diệt" tự nhiên của cơ thể chống lại khối u. Bằng cách "thao túng" cơ chế phòng thủ này, các khối u tạo ra điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và tồn tại của chính chúng.

Điểm then chốt của phát hiện nằm ở khả năng đảo ngược quá trình đó. Trong các mô hình thực nghiệm, khi nhóm nghiên cứu can thiệp để ngăn chặn cơ chế né tránh miễn dịch này, hoạt động chống ung thư của tế bào miễn dịch được phục hồi và sự phát triển của các khối u di căn tại gan bị kìm hãm đáng kể.

Tiến sỹ Sarah-Maria Fendt, thuộc Trung tâm Sinh học Ung thư VIB-KU Leuven, nhận định di căn gan vẫn là thách thức điều trị đặc biệt khó. Khi hiểu rõ hơn cách tế bào ung thư tận dụng môi trường đặc thù của gan, các nhà khoa học có thể đào sâu nghiên cứu để tìm cách khiến hệ miễn dịch có khả năng dễ tấn công các khối u này.

Các nhà khoa học nhấn mạnh cần nhiều nghiên cứu tiếp theo trước khi phát hiện này có thể được ứng dụng trong điều trị lâm sàng cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, theo VIB, đây là những góc nhìn mới có giá trị về cách thức hình thành và tồn tại của di căn, đồng thời gợi mở khả năng hệ miễn dịch có thể can thiệp để phá vỡ quá trình đó./.

Đẩy nhanh giải pháp loại trừ viêm gan virus, giảm gánh nặng ung thư gan Nhân Ngày Thế giới Phòng chống Viêm gan virus 28/7, Việt Nam kêu gọi tăng tốc các giải pháp phòng, chống viêm gan virus nhằm giảm gánh nặng bệnh tật, tử vong và ngăn ngừa ung thư gan.

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