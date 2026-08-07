Nga thoái vốn nhà nước khỏi Sân bay Quốc tế Sheremetyevo

Ngày 6/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh đưa Sân bay Quốc tế Sheremetyevo ra khỏi danh sách các doanh nghiệp chiến lược, mở đường cho việc tư nhân hóa cổ phần nhà nước trong doanh nghiệp này.

Sắc lệnh nêu rõ, trong quá trình tư nhân hóa, cần phải bảo toàn các hoạt động cốt lõi của sân bay và ngăn chặn việc chuyển nhượng cổ phần cho cá nhân và pháp nhân nước ngoài. Nhà nước vẫn sẽ giữ "cổ phần vàng" - đại diện cho quyền đặc biệt để tham gia quản lý sân bay.

Hiện nhà nước - Cơ quan quản lý tài sản nhà nước Rosimushchestvo - sở hữu 30,46% cổ phần sân bay, 66,06% do Công ty Sheremetyevo Holding LLC nắm giữ, công ty này có chủ sở hữu duy nhất là “TPS Avia Holding LTD”, có trụ sở tại khu hành chính đặc biệt trên đảo Oktyabrsky thuộc tỉnh Kaliningrad, hãng Aeroflot nắm giữ 2,43%, và ban quản lý sân bay sở hữu - 1,05%.

Sân bay này gần đây đã mua lại sân bay Domodedovo, dù đã bán lại một phần tư cổ phần ở đây cho sân bay quốc tế khác là Vnukovo, nhưng ba phần tư cổ phần của sân bay Domodedovo hiện vẫn thuộc về sân bay Sheremetyevo.

Vì vậy, về cơ bản, nếu nhà nước bán cổ phần của mình, giá trị của những cổ phần này sẽ được xác định bởi cả giá trị của sân bay Sheremetyevo và quyền sở hữu phần lớn cổ phần của sân bay Domodedovo.

Giới chuyên gia nhận định, cơ hội lớn nhất để mua số cổ phần nhà nước thuộc về các cổ đông hiện tại của Sân bay Sheremetyevo. Ước tính trị giá của giao dịch chưa được công bố, chỉ có dự báo mức giá sẽ rất cao. Tuy nhiên, giới quan sát cũng lưu ý một trong những tài sản của Sheremetyevo là sân bay quốc tế

Domodedovo cũng đang thua lỗ và có khoản nợ đáng kể. Thứ hai, toàn bộ trung tâm hàng không của thủ đô nước Nga thường xuyên phải đối mặt với việc đóng cửa và hạn chế không phận vì lý do an ninh. Đây là những yếu tố có thể sẽ không được đưa vào đánh giá chính thức, nhưng sẽ gây áp lực lên những người mua tiềm năng./.

Vietnam Airlines chính thức khai thác tại sân bay Sheremetyevo của Nga Vietnam Airlines phối hợp với Sân bay quốc tế Sheremetyevo của Liên bang Nga đã tổ chức lễ đón những chuyến bay đầu tiên của Hãng đến và đi từ sân bay này với những nghi thức trang trọng.

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