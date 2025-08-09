Đời sống

Nga: Các hãng hàng không phải điều chỉnh lịch trình do hạn chế của sân bay

Các hãng hàng không Nga phải điều chỉnh lịch trình trong bối cảnh những ngày gần đây, khu vực Sochi và Gelendzhik liên tục bị tấn công và bị đe dọa tấn công bằng các thiết bị bay không người lái.

Máy bay của hãng hàng không Aeroflot cất cánh từ sân bay quốc tế Los Angeles, Mỹ, ngày 22/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 9/8, hãng hàng không quốc gia Nga Aeroflot thông báo đang thực hiện các điều chỉnh chuyến bay bắt buộc trong bối cảnh các hạn chế tạm thời được áp dụng tại các sân bay Sochi và Gelendzhik (vùng Krasnodar) của Nga.

Một số chuyến bay đi và đến hai sân bay này có thể bị hủy, hành khách có thể được hoàn lại tiền hoặc bắt buộc đặt lại vé.

Cùng ngày, hãng hàng không Rossiya Airlines cũng thông báo đang điều chỉnh các chuyến bay vì lý do tương tự.

Hiện các trung tâm liên lạc của các hãng hàng không đang hoạt động ở chế độ nâng cao, hành khách được yêu cầu theo dõi bảng thông tin trực tuyến của sân bay khởi hành.

Những ngày gần đây, khu vực Sochi và Gelendzhik (thuộc vùng Krasnodar, một chủ thể liên bang nằm ở phía Nam nước Nga và trên bờ Biển Đen) liên tục bị tấn công và bị đe dọa tấn công bằng các thiết bị bay không người lái (UAV).

Trong bối cảnh trên, một số hãng hàng không Nga đã buộc phải điều chỉnh lịch trình do chính quyền áp dụng các hạn chế đối với các sân bay./.

