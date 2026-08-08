Thượng viện Mỹ thông qua luật ngân sách tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa

Ngày 8/8, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật duy trì mức chi ngân sách liên bang đến ngày 11/12, qua đó tránh nguy cơ chính phủ phải đóng cửa trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ.

Dự luật được thông qua với 90 phiếu thuận và 6 phiếu chống. Dự luật quy định duy trì cấp ngân sách cho các cơ quan liên bang đến ngày 11/12 theo mức hiện tại, cùng một số ngoại lệ.

Dự luật được Thượng viện thông qua tiếp theo sẽ phải được Hạ viện xem xét, song số phận của văn bản này vẫn chưa chắc chắn vì Hạ viện đã thông qua một dự luật thay thế khác.

Dự luật của Thượng viện khác với dự luật gia hạn ngân sách do Hạ viện thông qua ở một số điểm như việc thiếu ngân sách cho Cơ quan Thực thi di trú và hải quan (ICE) và Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới (CBP), vốn đã được cấp ngân sách đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.

Cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện diễn ra trong bối cảnh các thượng nghị sĩ cố gắng hoàn tất một số nội dung lập pháp trước khi rời Washington cho kỳ nghỉ Hè.

Trước đó, cuối tháng 7, Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với một đợt đóng cửa chính phủ khác ngay từ tháng 9.

Đợt đóng cửa một phần gần đây nhất kết thúc ngày 1/5, khi Tổng thống ký dự luật cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa. Trước đó, do chưa đạt được thỏa thuận về ngân sách, bộ này đã phải đóng cửa một phần trong 2 tháng./.

Thượng viện Mỹ đạt bước tiến quan trọng để tránh nguy cơ chính phủ phải đóng cửa Nếu được Quốc hội Mỹ thông qua, dự luật ngân sách tạm thời sẽ duy trì hoạt động của chính phủ liên bang đến đầu tháng 12 tới, vượt qua thời điểm kết thúc tài khóa vào ngày 30/9.