Bạn bè Canada chia sẻ về giá trị độc lập, tự chủ của Việt Nam

Trong bối cảnh môi trường kinh tế và địa chính trị quốc tế có nhiều biến động, kinh nghiệm của Việt Nam trong thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và mở rộng quan hệ với các nước đang nhận được sự quan tâm của những người bạn tiến bộ tại Canada.

Những đánh giá này được chia sẻ bên lề một sự kiện thường niên của Đảng Cộng sản Marxist-Leninist Canada (CPC ML) tại Ottawa.



Dưới trời mưa như trút nước, các đảng viên và những người ủng hộ CPC ML vẫn tập trung tại Đài tưởng niệm của Đảng trong khuôn viên Nghĩa trang Beechwood để tưởng nhớ những người đã đặt nền móng và có nhiều đóng góp cho sự hình thành, phát triển của tổ chức này.

Sự kiện năm nay tưởng nhớ tới nhà sáng lập Hardial Bains cùng các thành viên kỳ cựu của Đảng. Các bài phát biểu, thơ và âm nhạc được đan xen trong chương trình, thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ đi trước cũng như tinh thần đoàn kết quốc tế mà Đảng CPC ML tiếp tục theo đuổi.

Từ những vấn đề được các thành viên quan tâm như hòa bình, độc lập, quyền tự quyết và tình đoàn kết giữa các dân tộc, câu chuyện về Việt Nam cũng được đề cập trong những trao đổi bên lề sự kiện.



Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Canada, bà Margaret Villamizar, đảng viên CPC ML, cho biết điều khiến bà đặc biệt ấn tượng ở người Việt Nam là sự kiên định trong đấu tranh bảo vệ độc lập và quyền tự quyết.

Theo bà, trong suốt chiều dài lịch sử, Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc đấu tranh để bảo vệ độc lập, chủ quyền và chính quá trình đó đã cho thấy khả năng tổ chức, sáng tạo cũng như tinh thần kiên cường của người Việt Nam.

Bà Villamizar cho rằng tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện trong quá trình phát triển đất nước và quan hệ quốc tế hiện nay. Việt Nam kiên trì quyền tự quyết định công việc của mình, đồng thời làm bạn với các quốc gia và phát huy sức mạnh, nguồn lực con người để định hướng sự phát triển.



Đề cập tới vai trò của Việt Nam trong thúc đẩy hòa bình, bà Villamizar đánh giá rằng Việt Nam đang có những đóng góp quan trọng ở khu vực cũng như trên trường quốc tế.

Theo bà, việc Việt Nam duy trì quan hệ với tất cả các quốc gia, đồng thời đề cao Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với xung đột và bất ổn.

Bà Villamizar nhận định kinh nghiệm của Việt Nam cũng cho thấy tầm quan trọng của việc duy trì chính sách đối ngoại độc lập, đề cao các giải pháp ngoại giao và đàm phán, tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như xây dựng quan hệ giữa các quốc gia trên tinh thần bình đẳng, không áp đặt.



Những đánh giá trên phản ánh mối quan tâm của bạn bè quốc tế đối với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam.

Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, Việt Nam tiếp tục kiên định về nguyên tắc, đồng thời linh hoạt trong phương pháp, duy trì quan hệ xây dựng với các nước và bảo đảm quyền tự quyết trong những vấn đề liên quan đến lợi ích quốc gia, qua đó góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Sự kiện của các đảng viên CPC ML tại Nghĩa trang Beechwood là hoạt động tưởng niệm thường niên của đảng, cũng là dịp để các thành viên của Đảng tiếp tục trao đổi về những vấn đề mà họ quan tâm, trong đó có hòa bình, độc lập, quyền tự quyết và tình đoàn kết giữa các dân tộc.

Trong những câu chuyện đó, kinh nghiệm của Việt Nam về bảo vệ độc lập, duy trì tự chủ và thúc đẩy quan hệ hòa bình tiếp tục nhận được sự quan tâm của những người bạn Canada./.

Chuyên gia Canada đánh giá cao bản lĩnh đối ngoại của Việt Nam Chính sách ngoại giao mềm dẻo, linh hoạt đã giúp Việt Nam tăng cường quan hệ với các đối tác, không bị phụ thuộc vào đối tác nào trong bối cảnh các nước lớn cạnh tranh chiến lược gay gắt.

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