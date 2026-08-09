Thái Lan xây dựng tiêu chuẩn an toàn trường học quốc gia sau vụ xả súng

Chính phủ Thái Lan đang thúc đẩy xây dựng “Tiêu chuẩn an toàn trường học quốc gia” trong vòng 90 ngày, sau vụ xả súng tại Trường Debsirin Nonthaburi khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Kế hoạch tập trung vào tăng cường sàng lọc sức khỏe tâm thần, phòng chống tình trạng bắt nạt, kiểm soát vũ khí và các vật dụng bị cấm trong trường học.



Phóng viên TTXVN tại Bangkok đưa tin, kế hoạch được thảo luận tại cuộc họp liên bộ tổ chức ngày 8/8 tại Bộ Giáo dục, do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới Thái Lan Yodchanan Wongsawat chủ trì.

Tham dự có Bộ trưởng Giáo dục Prasert Jantararuangtong, Bộ trưởng Phát triển Xã hội và An ninh Con người Nikorn Somklang, Bộ trưởng Lao động Julapun Amornvivat cùng đại diện Bộ Y tế và Cục Sức khỏe Tâm thần.



Theo kế hoạch, các biện pháp được chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là các biện pháp khẩn cấp phục vụ việc mở cửa trở lại các trường học, tập trung vào phục hồi tâm lý và kiểm tra an toàn ban đầu.

Các trường học bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ thông qua các kênh tư vấn sức khỏe tâm thần, gồm đường dây nóng 1300 và 1323, dịch vụ trò chuyện trực tuyến và hệ thống đặt lịch.

Các đội tình nguyện hỗ trợ sức khỏe tâm thần cũng sẽ được triển khai để hỗ trợ học sinh, giáo viên và phụ huynh. Những hoạt động phục hồi tâm lý theo tiêu chuẩn quốc tế sẽ được tổ chức ngay trong ngày đầu tiên trường hoạt động trở lại.

Các biện pháp khác gồm tạm thời phong tỏa khu vực hiện trường; bố trí khu vực riêng để phụ huynh theo dõi con em và đăng ký trước vì lý do an ninh; hỗ trợ chuyển trường cho giáo viên, học sinh chịu ảnh hưởng tâm lý nặng nề; đồng thời tạm thời kiểm tra các vật dụng bị cấm trước khi vào trường.



Nhóm thứ hai là xây dựng “Tiêu chuẩn an toàn trường học quốc gia” trong thời hạn 90 ngày và trình Nội các để áp dụng thống nhất giữa các bộ, ngành.

Theo đó, học sinh và giáo viên sẽ được kiểm tra sức khỏe tâm thần định kỳ.

Các trường cũng xây dựng hệ thống chuyển tuyến học sinh có nguy cơ đến bác sỹ chuyên khoa; triển khai chương trình đào tạo cho giáo viên tư vấn và giáo viên chủ nhiệm nhằm nâng cao khả năng nhận diện vấn đề tâm lý và thực hiện sơ cứu tâm lý cơ bản.



Chính phủ Thái Lan dự kiến áp dụng chính sách không khoan nhượng đối với hành vi bắt nạt, tăng cường quan hệ giữa giáo viên và học sinh, tổ chức diễn tập các tình huống khẩn cấp và kiểm tra những khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Bên cạnh đó, một trung tâm bảo vệ quyền trẻ em dự kiến được thiết lập trên nền tảng Traffy Fondue, tạo kênh để trẻ em báo cáo những vấn đề hoặc mối lo ngại mà các em không thể chia sẻ trực tiếp.



Bộ trưởng Giáo dục Prasert cho biết bộ đang chuẩn bị quy định cho phép ban giám hiệu và giáo viên phụ trách kỷ luật kiểm tra cặp sách và đồ dùng cá nhân của những học sinh được xác định có nguy cơ, nhằm ngăn chặn việc đưa dao, súng và các loại vũ khí khác vào trường học.

Trường Debsirin Nonthaburi sẽ tạm dừng hoạt động giảng dạy trong tuần tiếp theo để đánh giá tình hình và tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn.

Bộ Giáo dục cũng đang chuẩn bị các khoản hỗ trợ cho gia đình giáo viên thiệt mạng, bao gồm hỗ trợ từ các quỹ của bộ, chế độ phúc lợi và khoản bồi thường của chính phủ.



Bộ trưởng Phát triển Xã hội và An ninh Con người Nikorn cho biết bộ này sẽ cử nhân viên công tác xã hội và chuyên gia tâm lý phối hợp với Bộ Giáo dục và Cục Sức khỏe Tâm thần để hỗ trợ trẻ em và gia đình. Bộ cũng sẽ kết nối đường dây nóng 1300 với nền tảng Traffy Fondue nhằm tăng tốc độ tiếp nhận và chuyển thông tin đến cơ quan giáo dục.



Theo đại diện Cục Sức khỏe Tâm thần, hệ thống hỗ trợ học sinh HERO OBEC Care hiện đã được triển khai tại hơn 85% số trường học trên toàn quốc, hỗ trợ đánh giá và sàng lọc các vấn đề sức khỏe tâm thần của học sinh.

Cơ quan này nhấn mạnh cần tăng cường giao tiếp giữa trẻ em và người lớn, đồng thời xây dựng điểm tựa tâm lý vững chắc từ người trưởng thành để trẻ dễ dàng chia sẻ khi gặp khó khăn.



Phó Thủ tướng Yodchanan kêu gọi phụ huynh quan tâm đến những thay đổi trong hành vi của con em và tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn khi cần thiết, đồng thời khẳng định việc tìm đến bác sỹ tâm thần là một biện pháp chăm sóc sức khỏe tâm thần bình thường và cần thiết./.

Thái Lan: Xả súng gây thương vong tại trường học ở Nonthaburi Lực lượng cứu hộ cho biết có khoảng 15-20 người bị thương. Các nạn nhân đã được sơ cứu và chuyển tới bệnh viện điều trị. Phần lớn người bị thương được xác định là học sinh của trường.