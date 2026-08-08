Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận hơn 300 trẻ em tử vong do Ebola

Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận hơn 300 trẻ em tử vong trong đợt bùng phát dịch Ebola tại miền Đông nước này.

Trước bối cảnh dịch bệnh tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phụ nữ và trẻ em, các chuyên gia y tế đang kêu gọi thử nghiệm vaccine Ervebo đối với chủng virus Bundibugyo.

Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc dẫn số liệu thống kê của Văn phòng Điều phối các vấn đề Nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết tỉnh Ituri là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Đây cũng là địa bàn có gần 1 triệu người phải di dời do xung đột, trong đó phụ nữ và trẻ em chiếm khoảng 80%.

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), đợt dịch bùng phát từ giữa tháng 5 đến nay đã khiến hơn 300 trẻ em tử vong, chiếm khoảng 1/4 số ca nhiễm được ghi nhận nhưng chiếm tới gần 1/3 tổng số ca tử vong.

Liên hợp quốc cảnh báo dịch bệnh đang làm gián đoạn nghiêm trọng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu. Phó Phát ngôn viên Liên hợp quốc Farhan Haq cho biết tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, việc sử dụng các dịch vụ y tế đã giảm hơn 40% trong những tháng gần đây do người dân lo ngại nguy cơ lây nhiễm khi đến các cơ sở y tế.

Tình trạng này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến phụ nữ mang thai. Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) cảnh báo tỷ lệ tử vong ở sản phụ tại tỉnh Ituri đã tăng gần gấp đôi kể từ khi dịch bùng phát, với trung bình khoảng 6 phụ nữ tử vong mỗi tuần do các biến chứng liên quan đến thai sản. Phụ nữ nhiễm virus Ebola trong thời kỳ mang thai cũng đối mặt với nguy cơ rất cao bị sảy thai.

Để kiểm soát dịch bệnh, Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo cùng các đối tác, trong đó có Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC), UNICEF và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đã triển khai khoảng 13.000 nhân viên cộng đồng.

Lực lượng này đã tiếp cận hơn 2,4 triệu người để tuyên truyền về phòng ngừa, phát hiện sớm Ebola và thực hiện hơn 500.000 lượt thăm hộ gia đình nhằm giải đáp thông tin sai lệch, vận động người dân kịp thời đến các cơ sở y tế.

Trong một diễn biến liên quan, nhóm chuyên gia do WHO triệu tập ngày 7/8 khuyến nghị đưa vaccine Ervebo vào thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đối với chủng virus Bundibugyo.

Đề xuất dựa trên dữ liệu sơ bộ từ các nghiên cứu trên động vật cho thấy vaccine này có khả năng tạo ra mức độ bảo vệ chéo nhất định, đặc biệt trong việc giảm nguy cơ tử vong do chủng Bundibugyo. Hiện Ervebo là vaccine duy nhất được cấp phép phòng bệnh do virus Ebola chủng Zaire.

Sau khi đợt bùng phát chủng Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo được tuyên bố là Tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế (PHEIC) ngày 16/5, WHO đã thành lập các nhóm tư vấn để đánh giá vaccine và phương pháp điều trị. Khi đó, các chuyên gia khuyến nghị chưa sử dụng Ervebo trên diện rộng ngoài các nghiên cứu được thiết kế chặt chẽ, nhằm đánh giá hiệu quả của vaccine đối với chủng Bundibugyo.

Tại cuộc họp ngày 31/7, nhóm tư vấn đã xem xét các dữ liệu mới nhất, trong đó có kết quả thử nghiệm trên động vật. Kết quả cho thấy Ervebo có khả năng bảo vệ chéo nhất định trước bệnh do virus Bundibugyo gây ra, đặc biệt trong việc ngăn ngừa tử vong.

Sau khi đánh giá về độ an toàn, hiệu quả, nguồn cung và tính khả thi, các chuyên gia nhận định chưa có dấu hiệu cho thấy vaccine gây lo ngại về an toàn khi sử dụng cho những người tiếp xúc với các ca bệnh đã được xác định.

Tuy nhiên, nhóm tư vấn vẫn khuyến nghị ưu tiên thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên do hiện chưa có vaccine đặc hiệu đối với chủng Bundibugyo và hiệu quả thực tế của Ervebo đối với chủng virus này vẫn cần được chứng minh thêm.

Các chuyên gia đồng thời nhấn mạnh việc nghiên cứu, phát triển vaccine chuyên biệt cho Bundibugyo vẫn là giải pháp lâu dài và tối ưu./.

Dịch Ebola: Số ca tử vong ở châu Phi tăng lên hơn 1.000 người Theo số liệu mới nhất do cơ quan y tế tại CHDC Congo và Uganda, số ca tử vong do Ebola tại châu Phi đã tăng lên hơn 1.000 người, châu Phi kêu gọi tăng cường các hoạt động y tế và nhân đạo phối hợp.