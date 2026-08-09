Chính phủ Mỹ giải mật đợt 5 hồ sơ UFO

Bộ Chiến tranh Mỹ vừa công bố đợt thứ 5 các hồ sơ liên quan đến Hiện tượng dị thường không xác định (UAP), thường được gọi là Vật thể bay không xác định (UFO), gồm 41 tài liệu, hình ảnh và video thu thập trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến năm 2026.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hồ sơ được tập hợp từ nhiều cơ quan chính phủ Mỹ, trong đó có Lầu Năm Góc, Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), Bộ Ngoại giao và Văn phòng Hành pháp Tổng thống. Đây là một phần trong chương trình công bố và báo cáo các hồ sơ lịch sử về UAP theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump.



Tổng thống Trump lần đầu đề cập khả năng giải mật các hồ sơ UAP hồi tháng 2 vừa qua và đến tháng 4 đã chỉ thị Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tiến hành giải mật, công bố các tài liệu liên quan.

Đợt hồ sơ đầu tiên được công bố vào tháng 5. Lầu Năm Góc cho biết sẽ tiếp tục công bố tài liệu theo từng đợt trong thời gian tới. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết đợt công bố mới bao gồm các hồ sơ đã được giải mật và những tài liệu lịch sử về UAP. Phần lớn dữ liệu là các đoạn video ghi lại hình ảnh không rõ nét về những vật thể bay được máy quay hoặc cảm biến quân sự phát hiện.



Đáng chú ý, 6 đoạn video liên quan đến một sự việc xảy ra tại Vịnh Oman năm 2021. Theo CBS News, một báo cáo của Quân đội Mỹ cho biết các quân nhân trên một máy bay vũ trang đã quan sát khoảng 25 UAP trong khi thực hiện một cuộc thao diễn bắn đạn thật.

Báo cáo mô tả các vật thể có dạng khối cầu, bay ở độ cao thấp với vận tốc từ khoảng 402-2.092 km/giờ, di chuyển theo nhiều đội hình và thực hiện những động tác được mô tả là "mạnh" hoặc "bất thường."

Tài liệu cũng ghi nhận các UAP dường như có phản ứng khi máy bay khai hỏa khẩu pháo chính. Tuy nhiên, việc các vật thể được ghi nhận là UAP không đồng nghĩa với việc Quân đội Mỹ xác định chúng có nguồn gốc ngoài Trái đất.

Thuật ngữ UAP được sử dụng để chỉ những hiện tượng hoặc vật thể chưa được xác định ngay tại thời điểm quan sát.



Một hồ sơ khác liên quan đến lời trình bày của một cựu phi công quân sự vào năm 2024 về sự việc mà ông cho biết đã chứng kiến tại Afghanistan năm 2002.

Người này mô tả một vật thể hình tam giác có kích thước rất lớn, dường như che khuất các ngôi sao trên bầu trời gần căn cứ Bagram. Sự việc xảy ra vào khoảng 4h30 sáng theo giờ địa phương.

Các ngôi sao phía trên khu vực Bagram bắt đầu bị che khuất bởi một vật thể dường như có hình tam giác đều. Vật thể được mô tả di chuyển từ phía Tây sang phía Đông, hoàn toàn im lặng và duy trì vận tốc, độ cao tương đối ổn định.

Nhân chứng ước tính vật thể có thể di chuyển với tốc độ khoảng 280 km/giờ, nhưng không nhìn thấy đèn hoặc nguồn sáng trên vật thể.



Đợt hồ sơ mới được công bố trong bối cảnh Chính phủ Mỹ tăng cường minh bạch đối với các hồ sơ UAP, đồng thời tìm cách phân biệt giữa những hiện tượng chưa được giải thích với các hoạt động hàng không, khí cầu, máy bay không người lái hoặc công nghệ quân sự có nguồn gốc từ con người.

Lầu Năm Góc cho biết việc công bố hồ sơ sẽ tiếp tục được thực hiện theo từng đợt khi các tài liệu hoàn tất quá trình giải mật và xem xét các thông tin nhạy cảm./.

Lầu Năm Góc công bố các tài liệu mật liên quan đến UFO Trang web của Bộ Chiến tranh Mỹ đã đăng tải hơn 160 tài liệu liên quan tới vấn đề này và chính thức gọi vật thể bay không xác định (UFO) là hiện tượng dị thường không xác định.

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