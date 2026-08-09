Tai nạn xe buýt và sự cố xe bồn chở xăng dầu gây nhiều thương vong ở châu Phi

Ngày 8/8, hãng thông tấn ANP của Niger đưa tin ít nhất 21 người đã thiệt mạng và 37 người khác bị thương trong vụ va chạm giữa hai xe buýt ở miền Tây nước này một ngày trước đó. Một trong hai xe buýt chở quân nhân.



Theo ANP, vụ tai nạn xảy ra trên đường Maradi-Madaoua, cách thành phố Madaoua khoảng 55 km. Những người bị thương đang được chăm sóc y tế. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.



Các nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông tại Niger là chạy quá tốc độ, lái xe sau khi sử dụng đồ uống có cồn, điều kiện đường sá và phương tiện xuống cấp.

Số liệu của Cơ quan An toàn Giao thông đường bộ Niger cho thấy trong năm ngoái, tại nước này đã xảy ra hơn 7.100 vụ tai nạn giao thông đường bộ, khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và hơn 4.400 người khác bị thương nặng.



Trong khi đó, tại Cộng hoà Trung Phi, ít nhất 20 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi chiếc xe bồn chở dầu diesel bị lật ở khu vực phía Tây Nam thủ đô Bangui vào tối 7/8.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, các nhân chứng cho biết chiếc xe bồn chạy với tốc độ cao đã mất lái, bị lật và đâm vào một số người đi bộ, gây thiệt hại nghiêm trọng. Những người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện ở Bangui để cấp cứu.



Một ngày trước đó, xe bồn chở xăng cũng đã phát nổ trong khi đang bơm nhiên liệu vào bể chứa tại cây xăng AYM Shafa ở khu vực Garki Area III, thủ đô Abuja của Nigeria, gây hỏa hoạn lớn và ảnh hưởng đến các tòa nhà lân cận.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cây xăng, khiến người dân và các phương tiện lưu thông trong khu vực hoảng loạn. Một tòa nhà của chính quyền nằm gần cây xăng cũng bị ảnh hưởng bởi đám cháy.

Lực lượng cứu hỏa địa phương đã được triển khai đến hiện trường để khống chế ngọn lửa, đồng thời nhận định đây là vụ cháy nổ nghiêm trọng khiến một số tòa nhà xung quanh bị ảnh hưởng./.

Hàn Quốc tìm giải pháp đối phó với số vụ tai nạn xe buýt đô thị tăng cao Dữ liệu của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 9/7 cho thấy số vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe buýt đô thị năm 2025 lên tới 5.898 vụ, tăng 56% so với năm 2021.

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