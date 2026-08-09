Màn pháo hoa mừng Quốc khánh Mỹ lập kỷ lục Guinness thế giới

Màn trình diễn pháo hoa tại thủ đô Washington, D.C. nhân ngày Quốc khánh Mỹ 4/7 vừa qua đã được tổ chức Guinness World Records chính thức xác nhận là màn pháo hoa lớn nhất thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Guinness World Records cho biết màn trình diễn do tổ chức Freedom 250 phối hợp với công ty Pyrotecnico, Inc. thực hiện, trong khuôn khổ một sự kiện do Event Strategies Inc. tổ chức tại Washington, D.C., ngày 4/7/2026.

Tổng cộng 840.537 quả pháo hoa được bắn trong chương trình kỷ niệm 250 năm lập quốc của Mỹ, "xô đổ" kỷ lục ghi nhận trước đó trong một chương trình đón Năm mới 2016 (với 810.904 quả pháo hoa).

Màn pháo hoa diễn ra trong khuôn khổ chương trình “Salute to America," do sáng kiến Freedom 250 phối hợp tổ chức. Tổng thống Donald Trump, Chủ tịch sáng kiến Freedom 250, đã có bài phát biểu trước màn trình diễn.

Thời tiết xấu khiến chương trình bị trì hoãn, buộc một bộ phận khán giả phải rời khỏi khu vực Công viên Quốc gia (National Mall). Tuy nhiên, hàng trăm nghìn người vẫn ở lại theo dõi màn pháo hoa bắt đầu ngay trước nửa đêm.

Tổng thống Trump trước đó ước tính khoảng 350.000 người có mặt tại National Mall, nhưng sau thời gian trì hoãn do thời tiết, số người còn lại được ước tính khoảng 150.000.

Màn trình diễn kéo dài khoảng 40 phút, thắp sáng National Mall, Đài tưởng niệm Washington và khu vực sông Potomac. Do quy mô đặc biệt lớn, pháo hoa được triển khai từ nhiều địa điểm, trong đó có các sà lan trên sông Potomac.

Hồi tháng 6, Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum cho biết việc tổ chức màn pháo hoa năm nay đòi hỏi nhiều địa điểm phóng, thay vì chỉ tập trung tại khu vực gần Hồ Phản chiếu, cạnh Đài tưởng niệm Lincoln, như các năm trước.

Theo Nhà Trắng, chương trình năm nay là một trong những hoạt động nổi bật nhất trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ, kết hợp các hoạt động hàng không, bài phát biểu của Tổng thống Trump và màn pháo hoa lập kỷ lục thế giới.

Việc Guinness World Records xác nhận kỷ lục diễn ra sau khi Tổng thống Trump từng tuyên bố Washington sẽ tổ chức “màn pháo hoa lớn nhất trong lịch sử," qua đó hoàn tất một trong những điểm nhấn chính của chương trình kỷ niệm Quốc khánh Mỹ năm 2026./.

250 năm Quốc khánh Mỹ: Tổng thống Trump nhấn mạnh tầm nhìn tương lai đất nước Điểm lại chặng đường 250 năm phát triển đất nước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây là dịp để tưởng nhớ các giá trị lịch sử của nước Mỹ và khẳng định tinh thần dân tộc.

​