Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện mưa dông trên diện rộng

Sau nhiều ngày nắng nóng xen kẽ những cơn mưa rào ngắn vào chiều tối, ngày 9/8, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khu vực Đông Nam Bộ xuất hiện mưa dông trên diện rộng, kéo dài từ sáng đến tối, gây ngập cục bộ tại nhiều tuyến đường.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông còn tiếp diễn trong những ngày tới, có nơi mưa vừa, mưa to.

Từ sáng 9/8, ghi nhận tại nhiều khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ xuất hiện mưa dông kèm gió mạnh.

Trên các tuyến đường 3 Tháng 2, Kỳ Đồng, An Dương Vương..., mưa lớn khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn; cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành cũng xuất hiện mưa lớn vào đầu giờ chiều khiến các phương tiện giao thông ùn ứ kéo dài đoạn qua cầu Long Thành.

Đến chiều, mây đối lưu tiếp tục phát triển mạnh và mở rộng. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mây dông hoạt động tại nhiều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Đồng Tháp, sau đó di chuyển, lan sang các khu vực lân cận.

Mây dông còn phát triển ở khu vực Nhuận Đức, Củ Chi, Bình Giã, Xuân Sơn, Hòa Hội, Ngãi Giao và phường Bình Dương thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến khoảng 17 giờ, mây dông tiếp tục phát triển và di chuyển theo hướng Tây Nam sang các khu vực lân cận. Mưa lớn tiếp tục xuất hiện trên các tuyến Nguyễn Thị Minh Khai, Kỳ Đồng, Quốc Hương, Thảo Điền; một số tuyến Phạm Văn Chiêu, Phan Huy Ích xuất hiện ngập nhẹ. Mưa lớn và ngập nước cục bộ khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Theo bản tin mới nhất của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 0-3 giờ tiếp theo, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm dông, sét tại nhiều khu vực; sau đó có xu hướng mở rộng và lan sang các khu vực lân cận.

Lượng mưa phổ biến 8-40 mm, có nơi trên 50 mm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-8, tương đương 8-21m/s; mưa lớn có thể gây ngập úng cục bộ.

Trận mưa ngày 9/8 đáng chú ý khi xảy ra trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận đã trải qua thời gian dài có những ngày nắng nóng xen kẽ mùa mưa.

Thay vì những cơn mưa rào ngắn, thường xuất hiện vào chiều tối rồi nhanh chóng kết thúc, hôm nay mưa xuất hiện từ sáng và kéo dài nhiều giờ, phạm vi mưa mở rộng, một số nơi có lượng mưa lớn gây ngập cục bộ.

Theo các chuyên gia khí tượng, những đợt nắng nóng, khô ráo xen kẽ trong mùa mưa là biểu hiện đáng chú ý của diễn biến khí hậu năm nay.

Khi gió mùa Tây Nam hoạt động trở lại và hội tụ gió trên cao thuận lợi, các vùng mây đối lưu có thể phát triển nhanh, gây mưa lớn trong thời gian ngắn, kèm theo dông lốc, sét và gió giật mạnh.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo trong 24-48 giờ tới, gió mùa Tây Nam duy trì cường độ từ trung bình đến mạnh. Áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam qua Nam Biển Đông suy yếu và hạ trục xuống phía Nam, tạo điều kiện để hội tụ gió trên cao hoạt động tốt hơn.

Trong 3-10 ngày tới, gió mùa Tây Nam tiếp tục duy trì cường độ từ trung bình đến mạnh; hội tụ gió trên cao hoạt động tốt trên khu vực Nam Bộ. Từ khoảng ngày 13-14/8, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam có xu hướng lấn Tây trở lại.

Do đó, thời tiết Nam Bộ những ngày tới chủ yếu ban ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào, dông rải rác; một số nơi có mưa vừa, cục bộ mưa to.

Trong tuần, mưa có xu hướng tập trung nhiều hơn vào những ngày đầu và cuối đợt, trong khi lượng mưa có thể giảm vào những ngày giữa. Riêng Lâm Đồng và khu vực phía Bắc Đồng Nai có khả năng xuất hiện mưa to cục bộ.

Dự báo riêng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh từ đêm 9/8 đến ngày 19/8 cho thấy hình thái thời tiết cơ bản vẫn là nắng gián đoạn vào ban ngày, chiều và tối có mưa dông.

Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập tại các khu vực trũng thấp, nơi hệ thống thoát nước quá tải; dông lốc, sét và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến giao thông, cây xanh, nhà cửa và các hoạt động ngoài trời.

Sau chuỗi ngày nắng nóng giữa mùa mưa, diễn biến mưa ngày 9/8 cho thấy thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ vẫn có sự đan xen rõ giữa những khoảng thời gian nắng nóng và các đợt mưa dông có cường suất lớn.

Người dân cần đặc biệt lưu ý các bản tin cảnh báo ngắn hạn, nhất là vào chiều và tối, chủ động hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu và tìm nơi trú an toàn khi xảy ra dông, sét, gió giật mạnh./.

Quảng Trị: Mưa lớn gây ngập cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất Mưa lớn tại Quảng Trị gây ngập cục bộ nhiều ngầm tràn ở Hướng Phùng, Lao Bảo, Tân Lập, Lìa, trong khi các khu vực miền núi được cơ quan chức năng cảnh báo đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.