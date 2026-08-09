Hà Nội: Xử lý dứt điểm 3 vụ việc vi phạm tại hồ Đồng Đò trước 30/9

Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh (Hà Nội) cho biết, hiện còn 3 vụ việc tại khu vực hồ Đồng Đò nằm trong đất rừng phòng hộ Sóc Sơn chưa được xử lý; trong đó, có công trình SOLARA Đồng Đò và khu vực bị san gạt, “cạo trọc” được báo chí phản ánh. Địa phương đặt mục tiêu hoàn thiện hồ sơ, xử lý các vi phạm trước ngày 30/9/2026.

Ngày 9/8, thông tin đến TTXVN, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh cho biết, địa phương đã có báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý các công trình được báo chí phản ánh tại khu vực rừng phòng hộ, hồ Đồng Đò; đồng thời xây dựng kế hoạch xử lý các vụ việc còn tồn tại.

Theo Báo cáo số 540/BC-UBND của Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh, đối với các vi phạm về đất đai, xây dựng tại địa bàn hai xã Minh Phú, Minh Trí trước đây, nay thuộc xã Kim Anh, đã có bản án của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cùng các kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn trước đây. Các nội dung được xem xét, xử lý có khu vực hồ Đồng Đò.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh đã ban hành 4 kế hoạch tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực hồ Đồng Đò, thôn Minh Tân; đồng thời ban hành 2 kế hoạch giải tỏa các công trình vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Đồng Đò.

Qua triển khai, địa phương đã cưỡng chế 11 công trình xây dựng; vận động chủ vi phạm tự khắc phục 15 công trình xây dựng và 37 lán, công trình, hạng mục tạm, gồm sàn gỗ, khung sắt, mái tôn, lều bạt. Xã cũng đã giải tỏa 32 trường hợp vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Đồng Đò.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Anh (Hà Nội), kiểm tra khu vực suối được kè đá, cải tạo cảnh quan trong rừng phòng hộ Sóc Sơn. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh xác định còn 3 vụ việc chưa được xử lý; trong đó, có công trình mang tên SOLARA Đồng Đò của hộ ông Nguyễn Văn Thắng và khu vực do ông Nguyễn Văn Dũng sử dụng, nơi báo chí phản ánh có hoạt động san gạt, “cạo trọc.”

Đối với công trình SOLARA Đồng Đò, kết quả xác minh bước đầu của địa phương cho thấy công trình do ông Nguyễn Văn Thắng xây dựng từ tháng 2/2025. Ông Thắng là người dân địa phương, thường trú tại thôn Minh Tân trước đây, nay là thôn Thái Vụ, xã Kim Anh. Khu đất có quá trình sử dụng từ nhiều năm trước.

Khoảng năm 2001-2002, sau khi bàn giao một phần đất để thực hiện dự án xây dựng hồ Đồng Đò, gia đình chuyển lên vị trí đất hiện có công trình SOLARA để xây dựng nhà ở và công trình phục vụ đời sống.

Khi phát hiện việc xây dựng, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế kiểm tra. Tuy nhiên, đến thời điểm báo cáo, Phòng Kinh tế chưa hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm.

Liên quan khu vực bị san gạt, cào thực bì được báo chí phản ánh, Ủy ban Nhân dân xã cho biết đã chỉ đạo phòng chuyên môn kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra ngày 3/6/2026, lực lượng chức năng đã yêu cầu hộ gia đình dừng hoạt động. Đối với các khu kinh doanh, cắm trại ven hồ Đồng Đò, Ủy ban Nhân dân xã đã rà soát, lập danh sách và ban hành Kế hoạch số 323/KH-UBND ngày 6/8/2026 về giải tỏa, xử lý công trình vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Theo kế hoạch của địa phương vào ngày 11/8/2026 tới đây, 18 trường hợp có các hạng mục phải giải tỏa, gồm sàn gỗ, lều bạt, chòi, nhà khung sắt, mái tôn, container, quầy bán nước và các công trình phục vụ hoạt động kinh doanh, cắm trại.

Các tổ chức, cá nhân được yêu cầu tự giác di chuyển tài sản, tháo dỡ toàn bộ hạng mục vi phạm trước ngày 11/8. Nếu không chấp hành, Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh sẽ tổ chức giải tỏa từ ngày 11/8 đến khi hoàn thành.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh đã thẳng thắn nhìn nhận tiến độ thực hiện bản án liên quan còn chậm; việc kiểm tra, phát hiện và thiết lập hồ sơ đối với một số trường hợp chưa kịp thời; trong đó, có công trình SOLARA Đồng Đò và khu vực san gạt thuộc lô 4.2b, khoảnh 8, quy hoạch rừng phòng hộ bảo vệ môi trường năm 2008.

Một khu vực có dấu hiệu bị san gạt, cải tạo mặt bằng giữa rừng phòng hộ Sóc Sơn, xã Kim Anh, Hà Nội. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Địa phương cũng thừa nhận còn lúng túng trong việc áp dụng biện pháp ngăn chặn sau khi phát hiện công trình xây dựng vi phạm.

Một số cán bộ, công chức phụ trách địa bàn chưa sâu sát, thiếu chủ động và chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm kiểm tra, phát hiện, tham mưu xử lý; nhiều vi phạm tồn tại kéo dài, phát sinh qua các thời kỳ quản lý; hồ sơ liên quan được lưu trữ phân tán tại nhiều cơ quan, có nội dung chưa đồng bộ.

Một số tổ chức, cá nhân còn lợi dụng địa bàn rộng, địa hình phức tạp, xa khu dân cư để lén lút san gạt, xây dựng hoặc tái dựng công trình sau khi bị xử lý.

Ủy ban Nhân dân xã đặt mục tiêu hoàn thiện hồ sơ và xử lý các vụ việc nêu trên trước ngày 30/9/2026; tiếp tục kiểm tra các công trình để phân loại, xử lý vi phạm nếu có; đẩy nhanh việc thực hiện bản án và các kết luận thanh tra.

Địa phương cam kết duy trì lực lượng kiểm tra thường xuyên, bảo đảm 100% công trình vi phạm mới phát sinh được kiểm tra, thiết lập hồ sơ và xử lý theo quy định; không để hình thành công trình kiên cố hoặc tái lấn chiếm sau xử lý.

Trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm, chậm phát hiện, chậm lập hồ sơ hoặc xử lý không dứt điểm cũng sẽ được kiểm điểm.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 7/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành Văn bản số 11228/SNNMT-KT, yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh rà soát toàn diện hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng rừng và việc xây dựng villa, homestay tại khu vực hồ Đồng Đò; yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã phải xác định cụ thể số thửa đất nằm trong và ngoài phạm vi rừng phòng hộ có công trình vi phạm; làm rõ diện tích đất, quy mô, thời điểm vi phạm và kết quả xử lý.

Toàn cảnh hồ Đồng Đò nhìn từ cánh rừng phòng hộ vào sáng 8/8/2026. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Chi cục Kiểm lâm Hà Nội được giao kiểm tra các nội dung thuộc lĩnh vực lâm nghiệp, làm rõ hành vi vi phạm nếu có và đề xuất biện pháp xử lý.

Dự kiến vào sáng mai 10/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội sẽ làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh để nghe báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh và phương án xử lý cụ thể. Kết quả sẽ được tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trước ngày 15/8/2026./.

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