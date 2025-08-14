Hà Nội: Phạt tù cựu cán bộ ký chuyển quyền sử dụng đất trái pháp luật

Sau 3 ngày xét xử và nghị án, chiều 14/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 2 cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn - cũ, gồm: Nguyễn Văn An (sinh năm 1962) 4 năm 6 tháng tù và Dương Đức Vượng (sinh năm 1965) 4 năm tù về cùng tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo quy định tại Điều 229, khoản 3 - Bộ luật Hình sự.

Về cùng tội danh trên, Tòa tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Ba (sinh năm 1984, cán bộ địa chính) 36 tháng tù, Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1956, Phó trưởng thôn Minh Tân, xã Minh Trí - cũ) 26 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Bản án sơ thẩm nhận định có đủ cơ sở kết luận các bị cáo đã có hành vi xác nhận vào các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đơn đề nghị chuyển nhượng đất không đúng quy định của pháp luật.

Do vậy, cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố các bị cáo về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” là có căn cứ, đúng pháp luật.

Hội đồng xét xử tuyên án. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Hội đồng xét xử khẳng định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến công tác quản lý đất đai của chính quyền địa phương và thành phố Hà Nội, gây bức xúc trong xã hội, gây dư luận xấu trong nhân dân. Do đó, cần phải có hình phạt tương xứng đối với các bị cáo mới đủ tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Văn An có trách nhiệm cao nhất, bị cáo An đã trực tiếp ký chứng thực xác nhận với 75 hồ sơ, với tổng diện tích đất chuyển nhượng không đúng quy định là 246.782,75 m2.

Bị cáo Dương Đức Vượng đứng thứ 2 với việc trực tiếp ký chứng thực, xác nhận đối với 39 hồ sơ, tổng diện tích chuyển nhượng không đúng quy định là 198,472 m2.

Tiếp đó là trách nhiệm của bị cáo Đỗ Văn Ba đã tham mưu, đề xuất, trình lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã ký chứng thực 79 hồ sơ, với tổng diện tích chuyển nhượng không đúng quy định là 338.085 m2.

Trách nhiệm thấp hơn là của bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng đã ký xác nhận vào 21 đơn, với diện tích chuyển nhượng là 165.452 m2.

Tòa đã xem xét quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các bị cáo đều có nhiều thành tích trong quá trình công tác trước đây; gia đình có công với cách mạng… Bên cạnh đó, 3 bị cáo: Nguyễn Văn An, Dương Đức Vượng, Nguyễn Mạnh Hùng đều đã trên 60 tuổi (là người cao tuổi)… nên Tòa đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình cho các bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Liên quan đến vụ án, Tòa kiến nghị Ủy ban Nhân dân có thẩm quyền xem xét thu hồi theo quy định của pháp luật đối với các diện tích đất quy hoạch rừng phòng hộ đã bị sử dụng không đúng mục đích, chuyển nhượng trái pháp luật; xử lý vi phạm đối với các công trình xây dựng trái phép, khôi phục tình trạng ban đầu đối với diện tích đất quy hoạch rừng phòng hộ bị sử dụng không đúng mục đích.

Đồng thời, Tòa cũng kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định đối với các cán bộ, công chức và những người khác có hành vi vi phạm quy định về đất đai, vi phạm quy định về bảo vệ rừng, vi phạm quy định về xây dựng, tại khu vực quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn./.

