Đại tiệc Vespa 2026: Khi biểu tượng 80 năm của Italy thăng hoa giữa lòng đô thị hiện đại

Hàng nghìn du khách đã đổ về Thành phố Hồ Chí Minh tham dự “Vietnam Scooters Fest 2026 - 80th Anniversary Vespa & Friends 1946-2026” diễn ra vào ngày 8 và 9/8 tại khu đô thị The Global City.

Hàng trăm thành viên cộng đồng và hàng nghìn du khách đã đổ về Thành phố Hồ Chí Minh tham dự “Vietnam Scooters Fest 2026 - 80th Anniversary Vespa & Friends 1946-2026” diễn ra từ ngày 8-9/8 tại khu đô thị The Global City.

Điểm nhấn của sự kiện là không gian trưng bày bộ sưu tập xe cổ từ năm 1946 đến 1990 cùng các mẫu kỷ niệm Sprint 80th và GTS 80th với màu sơn xanh pastel đặc trưng.

Lễ hội quy tụ không chỉ các câu lạc bộ trong nước mà còn có sự góp mặt của đại diện cộng đồng yêu xe đến từ Thái Lan, Philippines và Hoa Kỳ. Sự kiện khẳng định sức hút bền bỉ của Vespa trong lòng người hâm mộ Việt Nam, nơi thú chơi xe cổ đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng, gợi nhớ về Sài Gòn xưa đầy hoài niệm./.