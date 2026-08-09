Quảng Trị: Mưa lớn gây ngập cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, tính đến 13 giờ 30 phút ngày 9/8, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tập trung chủ yếu ở khu vực phía Tây Nam, gây ngập cục bộ tại một số ngầm tràn, khu vực thấp trũng và tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Trong 6 giờ qua, một số khu vực ghi nhận lượng mưa lớn như Tân Long (xã Lao Bảo) 165,6mm; Lao Bảo (xã Lao Bảo) 156,6mm; Hướng Lộc (xã Tân Lập) 155,6mm; Thanh (xã Lìa) 151,4mm; Húc (xã Khe Sanh) 114,8mm; A Dơi 102mm; Lìa 92,6mm; Hướng Phùng 85mm.

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực các xã tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại các xã A Dơi, Ba Lòng, Đakrông, Hướng Hiệp, Hướng Lập, Hướng Phùng, Khe Sanh, La Lay, Lao Bảo, Lìa, Tà Rụt và Tân Lập.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, tại xã Hướng Phùng có 3 điểm ngầm tràn bị ngập sâu khoảng 0,5-0,8 m, gồm Doa Mã Lai, A Ròong và dốc Phùng Lâm-Doa Mã Lai, khiến người và phương tiện không thể qua lại. Đến thời điểm báo cáo, nước đã rút, giao thông trở lại bình thường.

Tại xã Lao Bảo, 3 điểm ngầm tràn bị ngập sâu khoảng 1-1,2 m, gồm điểm tràn qua suối Ka Tăng tại Tổ 3, thôn Ka Tăng; cầu tràn tại Cổng chào thôn Khe Đá (cũ), thôn Ka Tăng; cầu tràn qua suối A Chùm tại thôn Hà Lệt (cũ), thôn Tân Thành. Hiện ,nước đã rút, giao thông trở lại bình thường.

Tại xã Tân Lập, 6 điểm ngầm tràn bị ngập khoảng 0,3-0,5 m, gồm điểm tràn tại thôn Cồn Cheng, điểm vào thôn Cheng cũ; điểm tràn tại thôn Trung Sơn, đoạn từ thôn Tân Trung cũ qua bản Cồn cũ; điểm tràn tại thôn Thuận Tài, khu vực hồ chứa thủy lợi Tân Tài; điểm tràn thôn Ta Xía, đoạn từ trụ sở xã Hướng Lộc cũ qua Trường Mầm non Hướng Lộc và 2 điểm tại thôn Hướng Lộc là tràn Cu Dừn và tràn Ta Roa. Đến nay, nước đã rút, giao thông trở lại bình thường.

Tại xã Lìa có 3 điểm ngầm tràn bị ngập khoảng 0,3-0,5 m, gồm cầu tràn Kỳ Tăng, Thanh Ô và A Xóc Lìa. Hiện nước đã rút, mức ngập còn khoảng 0,1 m và giao thông đã trở lại bình thường.

Trên biển, khoảng 2 giờ ngày 8/8, tàu QB-17142-TS đang hành trình nhập cửa Nhật Lệ (phường Đồng Hới, Quảng Trị), khi cách cửa khoảng 2 hải lý, bị chìm. Nguyên nhân ban đầu được xác định do trời tối, sóng to, gió lớn đánh nghiêng tàu. Hai thuyền viên trên tàu được tàu cá của ngư dân cứu vớt, đưa vào bờ an toàn.

Trước diễn biến mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các địa phương thường xuyên cập nhật tình hình thiên tai, các bản tin dự báo, cảnh báo trên phương tiện thông tin đại chúng, website và mạng xã hội để người dân chủ động phòng tránh.

Các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức lực lượng ứng phó kịp thời tại các điểm ngầm tràn, tuyến đường giao thông bị ngập.

Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Bộ đội Biên phong Quảng Trị) đã triển khai 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã đặt biển cảnh báo nguy hiểm, tuyên truyền, vận động người dân không qua lại các khu vực ngập sâu, bảo đảm an toàn.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo duy trì 10 cán bộ, chiến sĩ cùng một ô tô, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng sẵn sàng ứng phó khi mực nước tiếp tục dâng cao./.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, chia cắt một số khu vực miền núi Quảng Trị Mưa lớn làm nước tại các sông, suối dâng cao, nhiều cầu tràn, ngầm tràn bị ngập, một số khu vực dân cư thấp trũng ngập cục bộ, giao thông tại một số điểm tạm thời bị chia cắt.