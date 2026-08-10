Mỹ tạm dừng không kích Iran: Khoảng lặng mong manh giữa sức ép và ngoại giao

Mỹ tạm dừng các cuộc không kích nhằm vào Iran, mở ra khoảng lặng ngoại giao giữa lúc căng thẳng khu vực vẫn ở mức cao và eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm.

Quyết định tạm dừng các cuộc không kích nhằm vào Iran của Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông chưa có dấu hiệu được giải quyết căn bản. Washington cho rằng ngoại giao có thể tạo cơ hội đạt một thỏa thuận, song vẫn duy trì lực lượng trong trạng thái sẵn sàng. Iran tiếp tục cảnh báo về khả năng đáp trả nếu các cuộc tấn công được nối lại. Trong khi đó, các nước vùng Vịnh thúc đẩy hạ nhiệt căng thẳng, đặc biệt do lo ngại tác động tới an ninh năng lượng và hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz./.