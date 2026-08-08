Tổng thống Iran nhấn mạnh Tehran sẽ không bị ép buộc phải đầu hàng

Ngày 7/8, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tái khẳng định cam kết theo đuổi đối thoại nhằm bảo vệ các lợi ích quốc gia, song nhấn mạnh Tehran sẽ không bị ép buộc phải đầu hàng.

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Pezeshkian bảo vệ quyết định của Chính phủ Iran khi tham gia đàm phán với Mỹ và ký kết bản ghi nhớ (MoU) về việc chấm dứt xung đột.

Tổng thống cho biết Iran vẫn cam kết thực hiện các nghĩa vụ của mình, miễn là Mỹ hoàn thành các cam kết theo bản ghi nhớ.

Tháng 6 vừa qua, Iran và Mỹ đã ký kết bản ghi nhớ, theo đó hai bên dự kiến tiến hành các cuộc đàm phán trong vòng 60 ngày để đạt được một thỏa thuận cuối cùng. Tuy nhiên, những căng thẳng mới bùng phát giữa hai nước đã khiến số phận của các cuộc đàm phán trở nên bất định.

Cùng ngày 7/8, một tàu thương mại đã bốc cháy sau khi bị tấn công gần cửa ngõ phía Đông của eo biển Hormuz, gần bờ biển Oman. Thủy thủ đoàn đã kích hoạt hệ thống chữa cháy bằng khí CO2 trên tàu và cố gắng kiểm soát đám cháy.

Tuy nhiên, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do hệ thống thủy lực của tàu bị hỏng. Một số tàu ở gần đó đang tiến về phía hiện trường để hỗ trợ.

Vùng biển quanh eo biển Hormuz đã chứng kiến nhiều vụ tấn công nhắm vào các tàu thuyền trong những ngày gần đây, trong đó nhiều sự cố xảy ra dọc theo các tuyến hàng hải gần phía bờ biển Oman của eo biển này./.

Mỹ có đang chuẩn bị một chiến lược mới nhằm vào Iran? Phát biểu mới của Tổng thống Donald Trump cùng động thái từ CENTCOM làm dấy lên câu hỏi liệu Washington có đang chuẩn bị một cách tiếp cận mới để gia tăng sức ép đối với Iran.