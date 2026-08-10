Chăm lo lâu dài cho nạn nhân, gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Hơn 2.424 tỷ đồng được vận động trong giai đoạn 2021-2025 cùng nhiều chính sách về nhà ở, y tế, sinh kế đang góp phần giúp nạn nhân chất độc da cam và gia đình giảm bớt khó khăn.

65 năm sau ngày thảm họa da cam bắt đầu ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2026), hậu quả của chất độc hóa học vẫn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều gia đình qua nhiều thế hệ.

Khắc phục hậu quả chất độc da cam là nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước triển khai nhiều năm qua với những chính sách dành cho các nạn nhân và gia đình. Từ trợ cấp ưu đãi, chăm sóc y tế, phục hồi chức năng đến hỗ trợ học nghề, tạo việc làm và sinh kế, các chính sách từng bước được hoàn thiện nhằm giúp các gia đình giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

Giai đoạn 2021-2025, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã vận động được hơn 2.424 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ nạn nhân; trong đó kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân và gia đình đạt gần 2.314 tỷ đồng.

Nguồn lực này được sử dụng để nâng cấp cơ sở nuôi dưỡng, xây dựng và sửa chữa nhà ở, hỗ trợ khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, tặng quà, trợ giúp sinh kế và nhiều hoạt động khác.

Năm 2026, công tác này có thêm một bước phát triển khi lần đầu tiên chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được thực hiện đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên phạm vi cả nước.

Từ những căn nhà mới, các chương trình hỗ trợ sinh kế, phục hồi chức năng đến các dự án xử lý dioxin và hợp tác quốc tế, mỗi giải pháp đều hướng tới mục tiêu chung là giúp các nạn nhân và gia đình có điều kiện ổn định cuộc sống, đồng thời từng bước khắc phục những hậu quả mà chiến tranh để lại./.