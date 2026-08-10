Định hình không gian biển, tạo nền tảng để Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Nghị quyết 20-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành phân vùng chức năng biển cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới quản trị biển hiện đại, thống nhất, đồng bộ và bền vững.

Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là chiến lược phát triển đất nước lâu dài, gắn chặt với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi quy hoạch, chiến lược, chương trình phát triển đất nước đều phải phục vụ yêu cầu bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia; nâng cao năng lực phòng thủ và bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.

Ngày 28/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Nghị quyết xác định mục tiêu đến năm 2030: Xây dựng nền tảng vững chắc để Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Hình thành hệ thống quản trị biển quốc gia hiện đại, thống nhất, đồng bộ, dựa trên khoa học, công nghệ, dữ liệu số; quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên và không gian biển; từng bước làm chủ biển xa, biển sâu và các không gian phát triển mới trên biển; bảo vệ môi trường, bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái biển. Kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao.

Đời sống Nhân dân vùng ven biển, hải đảo được nâng cao; văn hóa biển được gìn giữ và phát huy.

Quốc phòng, an ninh, chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển được giữ vững; vị thế, uy tín và vai trò của Việt Nam được nâng cao.

Đến năm 2030, hoàn thành 100% phân vùng chức năng biển cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương./.