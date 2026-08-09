Ngành đường sắt hướng tới mục tiêu 1.500 container vận tải liên vận Trung Quốc

Trong bối cảnh thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục phát triển, vận tải đường sắt liên vận quốc tế đang ngày càng khẳng định vai trò là phương thức vận chuyển an toàn, ổn định, chi phí cạnh tranh và thân thiện với môi trường.

Theo Công ty cổ phần Vận tải đường sắt (Traravico), sau hơn một năm khai thác, tuyến vận tải đường sắt quốc tế kết nối Hà Bắc (Trung Quốc)-Việt Nam đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Thời gian vận chuyển được rút ngắn từ hơn 20 ngày xuống còn khoảng 5-7 ngày, góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng và mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hai nước.

Với vai trò là đơn vị trực tiếp tổ chức vận tải đường sắt, Traravico đang phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước tiếp tục phát triển tuyến vận tải quốc tế với Trung Quốc, hướng tới mục tiêu khai thác khoảng 1.500 container mỗi năm.

Trong hệ thống logistics quốc gia, vận tải đường sắt đang đảm nhiệm vai trò quan trọng, nhất là đối với các loại hình vận chuyển hàng hóa khối lượng lớn, đường dài, container và liên vận quốc tế.

Trên phạm vi cả nước, tuyến đường sắt Bắc-Nam là trục vận tải xuyên suốt, kết nối các trung tâm công nghiệp, cảng biển và đầu mối logistics lớn; trong đó có đầu mối tại các ga Sóng Thần, Trảng Bom, Diêu Trì, Đà Nẵng, Vinh, Giáp Bát và Yên Viên.

Cùng với mạng lưới trong nước, đường sắt Việt Nam duy trì vận tải liên vận quốc tế với Trung Quốc qua hai cửa khẩu Đồng Đăng và Lào Cai. Từ các tuyến kết nối này, hàng hóa Việt Nam có điều kiện tiếp cận thị trường Trung Quốc, Trung Á, châu Âu và các hành lang logistics quốc tế.

Theo đại diện Traravico, đường sắt liên vận quốc tế đang từng bước trở thành hành lang logistics quan trọng, kết nối Việt Nam với khu vực Bắc Trung Quốc, đồng thời mở ra cơ hội vươn xa tới thị trường Á-Âu.

Đơn vị sẽ không ngừng mở rộng nguồn hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu lịch trình chạy tàu và nghiên cứu mở rộng phạm vi vận chuyển đến khu vực miền Trung, miền Nam, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Với lợi thế trong chuỗi vận tải, trong thời gian tới, Traravico sẽ tiếp tục đồng hành cùng đối tác trong nước, quốc tế để thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực khai thác và hoàn thiện chuỗi logistics đường sắt, góp phần giảm chi phí vận tải và thúc đẩy phát triển thương mại bền vững./.

Khảo sát triển khai vận tải liên vận quốc tế qua cặp cửa khẩu Tân Nam-Meun Chey Các cơ quan chức năng Việt Nam và Campuchia tổ chức khảo sát thực tế tại cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) và Meun Chey (tỉnh Prey Veng, Campuchia).