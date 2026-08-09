Xuất khẩu dệt may 7 tháng đạt trên 27 tỷ USD, duy trì đà tăng trưởng

Dù đối mặt với nhiều biến động kinh tế thế giới cũng như rào cản kỹ thuật khắt khe từ các thị trường tiêu thụ lớn, trong 7 tháng năm 2026 xuất nhập khẩu của ngành dệt may tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng tích cực.

Sự phục hồi ổn định của nhu cầu tiêu dùng toàn cầu, cùng khả năng thích ứng linh hoạt của các doanh nghiệp trong nước, đã tạo đà cho kim ngạch xuất khẩu toàn ngành duy trì mức tăng trưởng dương, đồng thời cải thiện đáng kể tỷ lệ giá trị gia tăng trong từng sản phẩm.

Cụ thể, tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam trong tháng Bảy năm 2026 đạt 4.672 triệu USD, tăng 8,2% so với tháng Sáu năm 2026 và tăng 4,3% so với cùng kỳ tháng Bảy năm 2025.

Sự bứt phá trong tháng Bảy đã góp phần đưa tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may trong 7 tháng năm 2026 đạt 27.020 triệu USD, tăng 2,67% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả này phản ánh sự nỗ lực vượt bậc của toàn ngành trong việc tìm kiếm đơn hàng, đa dạng hóa thị trường và tối ưu hóa quy trình sản xuất nhằm duy trì vị thế của dệt may Việt Nam trên bản đồ xuất khẩu thế giới.

Xét theo cơ cấu chủng loại xuất khẩu, hàng may mặc vẫn giữ vai trò chủ lực, đóng góp tỷ trọng lớn nhất vào tổng kim ngạch chung.

Trong tháng Bảy năm 2026, ước tính xuất khẩu may mặc đạt 3.738 triệu USD, tăng 8,9% so với tháng trước và tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 7 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc đạt 21.127 triệu USD, tăng nhẹ 0,70% so với cùng kỳ năm 2025.

Sản xuất xanh đóng vai trò quan trọng đối với xuất khẩu dệt may bền vững. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Sự tăng trưởng nhích nhẹ ở mảng may mặc phản ánh thực tế rằng các thị trường truyền thống như Mỹ, Liên minh châu Âu hay Nhật Bản dù đã qua giai đoạn suy thoái sâu nhưng tâm lý tiêu dùng vẫn còn thận trọng, đòi hỏi các đơn hàng phải có tính linh hoạt cao về quy mô và thời gian giao hàng.

Điểm sáng đáng chú ý trong bức tranh xuất khẩu 7 tháng qua chính là sự tăng trưởng ấn tượng của nhóm các sản phẩm thượng nguồn và nguyên phụ liệu dệt may.

Xuất khẩu xơ sợi trong 7 tháng ước đạt 2.730 triệu USD, tăng tới 11,34% so với cùng kỳ năm 2025. Nhóm phụ liệu dệt may cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao đạt 11,18%, mang về 929 triệu USD.

Bên cạnh đó, xuất khẩu vải đạt 1.763 triệu USD, tăng 9,57%, trong khi mặt hàng vải không dệt đạt 471 triệu USD, tăng 6,56% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việc các nhóm mặt hàng xơ sợi, vải và phụ liệu tăng trưởng mạnh mẽ thể hiện xu hướng dịch chuyển tích cực của ngành dệt may Việt Nam, không chỉ dừng lại ở công đoạn gia công cắt may thuần túy mà còn từng bước chủ động cung ứng nguyên liệu phụ trợ cho chuỗi sản xuất toàn cầu.

Ở chiều ngược lại, tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng dệt may trong tháng Bảy năm 2026 đạt 2.231 triệu USD, giảm 6,0% so với tháng Sáu nhưng tăng 8,0% so với cùng kỳ tháng Bảy năm 2025.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2026, tổng nhập khẩu dệt may đạt 15.255 triệu USD, tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, nhập khẩu vải đạt 8.936 triệu USD, tăng 2,08%; nhập khẩu phụ liệu dệt may đạt 2.605 triệu USD, tăng 3,60%; nhập khẩu bông đạt 1.885 triệu USD, tăng 1,02%.

Liên quan tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, Tổng Giám đốc Vinatex Cao Hữu Hiếu khẳng định, mặc dù kết quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị trong bảy tháng qua tương đối tích cực nhưng biên lợi nhuận của cả ngành sợi và ngành may đang có xu hướng thu hẹp do giá nguyên liệu, giá bán, cơ cấu đơn hàng và chi phí đầu vào còn nhiều biến động.

Trong những tháng còn lại của năm 2026, Tổng Giám đốc Cao Hữu Hiếu yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, chủ động xây dựng và điều hành theo các kịch bản về đơn hàng, nguyên liệu, tỷ giá, logistics; đồng thời duy trì kỷ luật quản trị, kiểm soát chặt chi phí, dòng tiền, công nợ, tồn kho và vốn lưu động, nâng cao năng suất lao động, bảo đảm chất lượng sản phẩm và tiến độ giao hàng.

Ông Trần Văn Quy, Tổng Giám đốc Công ty Dệt may Trung Quy (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, hiện các đơn hàng của doanh nghiệp đã được lấp đầy cho đến hết tháng 10. Do đó, nếu doanh nghiệp kiểm soát tốt giá thành đi kèm với việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, khả năng thích ứng với thị trường vẫn hoàn toàn khả thi.

Các doanh nghiệp dệt may tối ưu hóa sản xuất và công tác quản trị để nâng sức cạnh tranh cho sản phẩm. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Nhận định về kết quả đạt được trong 7 tháng qua cũng như triển vọng những tháng cuối năm 2026, ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) cho rằng, việc duy trì tốc độ tăng trưởng dương và nâng cao tỷ lệ giá trị gia tăng phản ánh nỗ lực tái cơ cấu mạnh mẽ của các doanh nghiệp.

Mặc dù tổng kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đạt hơn 27 tỷ USD là tín hiệu khích lệ, song ngành dệt may đang bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt hơn bao giờ hết.

Các thị trường nhập khẩu lớn ngày càng siết chặt quy định về phát triển bền vững, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, giảm phát thải carbon và tuân thủ trách nhiệm xã hội.

Việc các nhóm hàng xơ sợi, vải và phụ liệu bứt phá mạnh trong 7 tháng qua chứng minh doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu chủ động hơn trong chuỗi cung ứng, bớt phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu.

Thời gian tới đây, để hoàn thành mục tiêu cả năm, các doanh nghiệp cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi xanh, đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng, đa dạng hóa thị trường ngách và tận dụng triệt để ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Để duy trì đà tăng trưởng bền vững cho các tháng còn lại của năm 2026, các chuyên gia kinh tế khuyến nghị doanh nghiệp cần chủ động cập nhật những thay đổi về chính sách thương mại quốc tế, đặc biệt là các quy định khắt khe của thị trường châu Âu đối với chiến lược dệt may tuần hoàn.

Việc tập trung phát triển các sản phẩm thời trang xanh, sử dụng xơ sợi tái chế và đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá về môi trường sẽ là chìa khóa mở ra cơ hội thâm nhập sâu hơn vào các phân khúc thị trường cao cấp.

Song song với nỗ lực của doanh nghiệp, Hiệp hội Dệt may Việt Nam cũng tiếp tục kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện quy hoạch các khu công nghiệp dệt may tập trung có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn, nhằm tạo điều kiện thu hút dòng vốn đầu tư vào mảng dệt, nhuộm, giải quyết triệt để điểm nghẽn về nguyên phụ liệu./.

Hướng đi bắt buộc để doanh nghiệp dệt may duy trì đơn hàng Để ngành dệt may đóng góp hiệu quả vào mục tiêu tăng trưởng chung, lãnh đạo Hiệp hội Dệt may Việt Nam đề xuất giải pháp trọng tâm là phát triển nguồn nguyên phụ liệu và chuỗi cung ứng trong nước.