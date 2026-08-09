Hải Phòng điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, quyết tâm đạt GRDP 13%

Sau khi Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm tăng 11,33%, Hải Phòng đang điều chỉnh kịch bản tăng trưởng cho những tháng cuối năm với mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu GRDP cả năm tăng 13%.

Khối lượng công việc trong những tháng cuối năm được xác định khá lớn, đòi hỏi thành phố phải tập trung vào những động lực tăng trưởng chủ yếu, đồng thời tháo gỡ nhanh các điểm nghẽn về đầu tư, sản xuất và giải ngân.

Tăng trưởng cao nhưng vẫn còn khoảng cách với kịch bản

Theo Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 294/KH-UBND về điều chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2026, nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt 13% theo chỉ tiêu Chính phủ giao.

Theo đánh giá của thành phố, GRDP Hải Phòng 6 tháng đầu năm 2026 tăng 11,33% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất trong 5 năm qua, đứng thứ 3 cả nước và dẫn đầu 7 thành phố trực thuộc Trung ương.

Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa đạt mức tăng trưởng theo kịch bản đã đề ra từ đầu năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp cũng chưa đạt kỳ vọng, trong khi tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm còn chậm. Đây là những vấn đề cần được tập trung xử lý nếu thành phố muốn tạo thêm dư địa tăng trưởng trong nửa cuối năm.

Trên cơ sở các chỉ tiêu được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 168/NQ-CP và Nghị quyết số 169/NQ-CP, Hải Phòng đã điều chỉnh lại các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho 6 tháng cuối năm. Mục tiêu xuyên suốt là phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, trong đó trọng tâm là mức tăng trưởng GRDP 13%.

Dồn lực cho những động lực tăng trưởng chính

Theo kịch bản điều chỉnh, GRDP Hải Phòng năm 2026 dự kiến đạt 731.651 tỷ đồng theo giá so sánh năm 2020, tăng 13% so với năm 2025. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản phấn đấu tăng 2,35%; công nghiệp-xây dựng tăng 15,40%; khu vực dịch vụ tăng 11,21%. Đây là những chỉ tiêu cho thấy công nghiệp-xây dựng tiếp tục được xác định là động lực quan trọng của tăng trưởng thành phố trong năm nay.

Cùng với mục tiêu về GRDP, Hải Phòng đặt ra hàng loạt chỉ tiêu lớn như tổng thu ngân sách nhà nước hơn 194.935 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 363.000 tỷ đồng; tăng trưởng dư nợ tín dụng 15%; thu hút 3,8-4,3 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài; hoàn thành 7.135 căn nhà ở xã hội và thành lập mới 7.500 doanh nghiệp.

Đây đều là những mục tiêu có mối liên hệ chặt chẽ với tăng trưởng kinh tế. Trong đó, đầu tư, sản xuất công nghiệp, thu hút FDI, tín dụng và tiêu dùng được kỳ vọng tiếp tục tạo lực đẩy cho GRDP trong những tháng cuối năm.

Thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương không dàn trải nhiệm vụ mà phải xác định rõ những việc trọng tâm, có khả năng tạo tác động trực tiếp đến tăng trưởng. Cùng với đó là phân công cụ thể cơ quan chủ trì theo dõi từng chỉ tiêu, gắn trách nhiệm với người đứng đầu và thường xuyên kiểm tra tiến độ.

Dây chuyền dệt của Công ty TNHH Jasan Việt Nam; vốn đầu tư của Hong Kong (Trung Quốc) tại Khu đô thị; công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Tạo đà để tăng tốc hoàn thành mục tiêu năm

Trong quý 3, Hải Phòng đặt mục tiêu GRDP đạt 186.673 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2025. Thu ngân sách nhà nước phấn đấu đạt hơn 59.313 tỷ đồng, trong đó thu nội địa hơn 38.259 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư thực hiện trong quý được đặt mục tiêu 97.800 tỷ đồng, đồng thời hoàn thành 1.000 căn nhà ở xã hội.

Những con số này cho thấy áp lực tăng trưởng trong quý 3 khá lớn. Sau mức tăng 11,33% trong 6 tháng đầu năm, thành phố cần tạo được bước tăng tốc rõ rệt trong nửa cuối năm để thu hẹp khoảng cách với mục tiêu 13%.

Để đạt được kết quả đó, một trong những yêu cầu được đặt ra là phải đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai, nhất là những công trình có quy mô lớn và khả năng tạo tác động lan tỏa đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.

Bước sang quý 4, yêu cầu tăng trưởng tiếp tục được nâng lên. Thành phố đặt mục tiêu GRDP đạt 205.941 tỷ đồng, tăng 14,21% so với cùng kỳ năm trước.

Thu ngân sách nhà nước trong quý phấn đấu đạt hơn 41.804 tỷ đồng, trong đó thu nội địa trên 18.075 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 109.000 tỷ đồng. Riêng nhà ở xã hội, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 5.147 căn trong quý 4, chiếm phần lớn số căn phải hoàn thành trong 6 tháng cuối năm.

Như vậy, hai quý cuối năm sẽ là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu tăng trưởng 13%. Việc điều chỉnh kịch bản không chỉ nhằm đưa ra những con số mới mà còn giúp các ngành, địa phương chủ động xác định phần việc của mình, từ đó tổ chức thực hiện theo từng tháng, từng quý.

Gắn trách nhiệm với từng ngành, từng lĩnh vực

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành và địa phương.

Trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, Sở Công Thương được giao bảo đảm nguồn điện cho sản xuất, kinh doanh; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại điện tử và logistics. Việc phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp cũng được yêu cầu đẩy nhanh.

Ban Quản lý Khu kinh tế tập trung vào giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển và thu hút các dự án vào khu kinh tế, khu công nghiệp, Khu Thương mại tự do. Đây được xem là một trong những hướng quan trọng để tạo thêm năng lực sản xuất và thu hút dòng vốn đầu tư mới.

Trong khi đó, Sở Xây dựng tập trung thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, đẩy nhanh công tác quy hoạch, rút ngắn thời gian thẩm định các dự án trọng điểm và quản lý giá vật liệu xây dựng.

Ở khu vực nông nghiệp và môi trường, nhiệm vụ trọng tâm là duy trì sản xuất, chủ động phòng chống thiên tai, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đấu giá đất và khai thác khoáng sản phục vụ các công trình trọng điểm.

Sở Tài chính theo dõi sát tình hình thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư và xử lý tài sản công; đồng thời tổng hợp, cập nhật kịch bản tăng trưởng để phục vụ công tác điều hành.

Các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, khoa học công nghệ cũng được đặt trong yêu cầu tạo thêm động lực cho tăng trưởng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, phát triển sản phẩm du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển hạ tầng số.

Cùng với đó, hệ thống ngân hàng được yêu cầu bảo đảm nguồn vốn tín dụng cho nền kinh tế; cơ quan thuế tăng cường quản lý thu, chống thất thu và hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; cơ quan hải quan tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu; Kho bạc Nhà nước đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công./.

Thành phố Hải Phòng phấn đấu vào nhóm 3 cả nước về Chỉ số PCI Hải Phòng cải thiện mạnh điểm số và phấn đấu duy trì thứ hạng trong nhóm 3 địa phương dẫn đầu với 3 chỉ số có trọng số lớn (15%), gồm tính minh bạch; hỗ trợ doanh nghiệp và chính quyền kiến tạo.